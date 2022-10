Sergio Lagos se refirió al perdón de Nicole tras engañarla y tener un hijo con otra mujer: "El amor todo lo puede"

04 oct. 2022 - 18:30 hrs.

Uno de los momentos más bullados entre el matrimonio de Sergio Lagos y Nicole corresponde a una mediática crisis durante 2017, en la que se conoció que él le había sido infiel en 2012, naciendo un hijo de dicho affaire.

En ese momento se conoció públicamente, debido a que la mujer con la que Lagos engañó a Nicole denunció al conductor frente a la justicia, exigiendo pensión de alimentos.

A los días de haberse destapado el escándalo, Nicole reaccionó en sus redes sociales, reconociendo que de la infidelidad de Sergio "he estado al tanto desde el primer momento", y que había decidido seguir con el matrimonio.

¿Qué piensa Sergio Lagos?

A 10 años de dicha infidelidad, Nicole conversó con la revista Sarah, señalando que ese momento de su vida fue "súper difícil, súper complejo, súper triste, pero también me di cuenta de que cuando el amor es real y es grande, uno puede perdonar, uno puede luchar por el amor".

"Cuesta mucho, pero sí, Me sentí una persona que también creció internamente y creo en el amor (...) También creo que uno no es perfecto y que los errores no te definen como persona", agregó.

Sergio Lagos fue preguntado sobre estos comentarios de Nicole y solo tuvo elogios para su esposa. "Es una mujer hermosa. Es una mujer fantástica, maravillosa", señaló a ADN.

En este mismo punto, afirmó que Nicole "me ha hecho evolucionar, cambiar, ser mejor", y recalcó que el amor entre ambos fue crucial para atravesar este momento de su vida. "El amor todo lo puede, todo lo transforma y todo lo embellece", cerró.

