"Descubrí que era valiente": Adamari López envía un emotivo mensaje como sobreviviente de cáncer de mama

06 oct. 2022 - 21:00 hrs.

La presentadora Adamari López no solo es reconocida por su talento y su carisma, su historia personal también juega un papel importante en el cariño y admiración del público.

La puertorriqueña es sobreviviente de cáncer de mama. Esa etapa de su vida la recuerda siempre que llega octubre, el llamado "mes rosa", denominado así para concientizar sobre el diagnóstico temprano de esta enfermedad.

Como todos los años, López dejó un emotivo mensaje para motivar a aquellas mujeres que atraviesan un momento similar al que ella vivió en el año 2005.

El mensaje de Adamari López en el "mes rosa"

Por medio de su cuenta de Instagram, la animadora recordó parte de lo que vivió durante aquella época. Aseguró que esta enfermedad no solo toca profundamente a quienes la padecen, sino también a sus familiares.

A través de un largo escrito, la actriz de "Amigas y Rivales" quiso llenar de aliento a quienes padecen cáncer de mama.

"Octubre, un mes para recordar lo difícil, pero no imposible que es ganarle la batalla al cáncer. Hoy más que nunca confirmo que una actitud positiva hace la diferencia y lo cambia todo (esto aplica tanto para una enfermedad como para nuestro día a día)”, dijo López, en declaraciones que replica People en Español.

Al ser sobreviviente de cáncer de mama, "este mes me recuerda que lo más preciado que tenemos es nuestra salud, cuídate. Si pasas por momentos difíciles, lucha, ora y ten mucha fuerza para seguir disfrutando de lo lindo que Dios nos regala", escribió.

Actitud positiva para enfrentar la enfermedad

La animadora de "Hoy Día" de Telemundo es fiel creyente que una actitud positiva puede ayudar a superar las dificultades de la enfermedad. Ella asegura que tras sobrevivir procura siempre mantener un pensamiento optimista frente a las dificultades.

"Al sufrir el cáncer de seno muchas mujeres tienden a sentir pena por ellas mismas y sin duda es uno de los momentos más difíciles que le puede tocar atravesar a una mujer, pero no todos los casos son terminales. Sí hay esperanza para muchas y una herramienta clave en estos casos es la actitud", argumentó.

La actriz aseguró que tras superar el cáncer salió fortalecida. Ella es otra en comparación con la Adamari que le tocó enfrentar el diagnóstico, algo que le resulta sorprendente ahora.

“Si hay un denominador común entre todas las mujeres que sobreviven a esta enfermedad, es que salen más fuertes, con más propósitos y con más ganas de vivir. Yo descubrí, por ejemplo, que era muchísimo más valiente de lo que pensaba. Es más, no me consideraba una persona valiente, sino más bien miedosa, y si algo he aprendido es que tengo guardaditas dentro de mí muchas más agallas de las que creía", aseguró.

Adamari López recordó que lleva años como sobreviviente. Asegura que una de sus premisas en la vida es siempre sonreír pase lo que pase.

"Todo tiene un proceso, algunas cosas son más fáciles de superar que otras, pero a la larga yo tengo fe en que se puede. Sin importar lo que me toque llorar o lo que me toque vivir, siempre voy a sonreír", finalizó.

