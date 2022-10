Modelo publica un video en el que sale Anuel AA y resurgen los rumores de una infidelidad a Yailin

03 oct. 2022 - 23:00 hrs.

La situación real del matrimonio entre Anuel AA y Yailin "La Más Viral" sigue siendo incierta. Pese a que es mucho lo que se habla sobre la pareja y la posible separación, ninguno de los dos se ha referido al rema.

Aunque recientemente sus admiradores los fotografiaron juntos en una tienda de ropa, ellos siguen sin emitir declaraciones públicas sobre su relación. ¿Están realmente juntos? Solo ellos lo saben por ahora.

La modelo que estaría entre Anuel AA y Yailin

Mientras la famosa pareja guarda silencio, los rumores continúan creciendo. Ahora la modelo colombiana Shaarza Moriel, compartió un video en sus historias de Instagram en las que se ve a Anuel AA conduciendo un lujoso auto.

Las imágenes hicieron suponer a los fanáticos que estaban juntos y que el intérprete de "Reloj" le es infiel a la reguetonera dominicana con quien se casó hace apenas unos meses.

“La supuesta novia colombiana de Anuel publicó un video con él en un auto. ¿Más pruebas de que están juntos?”, dice una publicación compartida en redes sociales.

Durante septiembre, la misma modelo respondió a una dinámica en su cuenta de TikTok en la que dio a entender que el cantante la busca frecuentemente.

“Aquí nadie se robó a nadie. Él vino solo y en segunda, yo no sé ustedes qué andan inventando. Que yo me voy a casar, que el anillo y yo ni por cerca, parce. Ustedes se pasan, que el anillo que no sé qué “, dijo Moriel en declaraciones que reseña el portal Primera Hora.

Sobre estas afirmaciones, Yailin no ha dicho nada. Todo lo que se sabe sobre el supuesto divorcio entre ella y el intérprete son rumores, incluso se dijo que ambos sostuvieron una fuerte discusión antes de tomar la decisión de separarse por una infidelidad que involucra a una influencer.

