"Mi motor de cada día": El tierno saludo de Angélica Castro a su hija Laura de la Fuente por su cumpleaños

30 sept. 2022 - 13:00 hrs.

Angélica Castro se tomó el tiempo de dar un tierno saludo cumpleañero, en medio de una de las semanas más mediáticas que ha pasado en su vida, debido a los videos de su marido, Cristián de la Fuente, besando a una desconocida.



La única hija de su matrimonio, Laura de la Fuente, este viernes 30 de septiembre cumple la mayoría de edad: 18 años.

El saludo de Angélica Castro

La educadora diferencial de profesión subió un tierno saludo a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Allí publicó una imagen del recuerdo en la que aparece embarazada, luciendo una cómoda polera y un pantalón de buzo en tonos verdes, mirando sonriente a la cámara.

Sobre la imagen escribió: "Llegaste hace 18 años y 9 meses a mi vida, a llenarla de amor, magia, alegría y luz. Hoy cumples 18, mi motor de cada día. Te amo".

Revisa la historia

Historia de Angélica Castro

De acuerdo a información que recabó la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, casi al mismo tiempo que el mensaje de Castro fue publicado, Cristián de la Fuente había llegado a Santiago desde México, en una visita que había planificado por el cumpleaños de Laura.

Las disculpas de Cristián de la Fuente

Tras la viralización del video que fue replicado tanto en medios chilenos como mexicanos, el actor hizo un mea culpa sobre su actitud.

"Cometí un error... Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto", sentenció en un programa de televisión azteca.

Todo sobre Famosos chilenos