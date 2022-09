Juan Soler habla tras aparecer en polémico video de Cristián de la Fuente: "Sean mejores personas"

29 sept. 2022 - 18:30 hrs.

El actor argentino Juan Soler, quien se encontraba junto a Cristián de la Fuente en el restaurante donde el chileno le dio varios besos a una desconocida, dio sus primeras declaraciones tras lo sucedido con un contundente mensaje.

En el clip, grabado el 15 de septiembre aunque viralizado durante esta semana, se aprecia a Soler, quien también compartía con la joven que fue vista besándose con Cristián.

¿Qué dijo Juan Soler?

A través de su cuenta de Instagram, Juan Soler subió un posteo sin señalar nombres, en el cual entrega un mensaje, lamentando que la sociedad juzgue hechos de otros, cuando han realizado acciones aun peores.

"Leí y escuché a gente condenar una acción, cuando ellos hicieron cosas peores. Tómense su tiempo, piensen y sean mejores personas...", se lee en la imagen.

En la descripción al pie, agregó que "cuando tus palabras no sean más valiosas que tu silencio, mejor cállate", recibiendo miles de likes y decenas de comentarios.

Revisa la publicación

Las disculpas de Cristián de la Fuente

Tras la viralización del video que fue replicado tanto en medios chilenos como mexicanos, el actor hizo un mea culpa sobre su actitud.

"Cometí un error... Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto", sentenció en un programa de televisión azteca.

