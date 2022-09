"Puedo morir en paz": La emoción de Kel Calderón tras conocer a Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian

13 sept. 2022 - 16:30 hrs.

La vida de influencer de Kel Calderón le ha permitido participar en diversos eventos, dentro y fuera del país, lo que le ha dado la posibilidad de conocer a grandes celebridades.

Hace algunos meses tuvo la oportunidad de conocer a la estrella del pop Dua Lipa, con quien aprovechó de tomarse varias fotografías. Ahora, la egresada de Derecho conoció a otra famosa de talla internacional.

Resulta que por estos días, la hija de Raquel Argandoña se encuentra en la semana de la moda en Nueva York participando como rostro de una reconocida marca de ropa. En ese contexto, Kel disfrutó del desfile que congregó a los mejores diseñadores del mundo.

"Puedo morir en paz"

Además, Calderón se encontró con la empresaria estadounidense y matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, momento que inmortalizó con varios registros que más tarde subió a su cuenta de Instagram.

"Sta @krisjenner, patrona de la prosperidad. Símbolo de abundancia y de todos los negocios exitosos, bendíceme con tu sabiduría y visión", escribió la chilena en la descripción de una comentada selfie en la que aparece con Jenner.

En la misma línea, dejó ver la admiración que siente por la protagonista de "Keeping Up with the Kardashians". "Que jamás nos falte la creatividad, la perseverancia y la habilidad para sobrepasar cualquier escándalo o adversidad, que sigas siendo la queen máxima de tu imperio", afirmó.

"Les dejo acá este verdadero momento fan", comentó sobre la postal en la que aparece sonriendo. "Le dije que la amo, le dije que es una DIOSA, le dije que me adoptara, que me secuestrara", aseguró.

"Le dije que me dicen Kel (que ya empieza con K) y que, si no, puedo cambiarme el nombre a Stormi, True, North o lo que ella quiera, pero solo sonrió", indicó, haciendo referencia a los nombres de las nietas de Kris.

Finalmente, señaló que tras toparse con su ídola "puedo morir en paz". En cosa de minutos, la publicación generó una ola de reacciones entre los seguidores de Kel.

