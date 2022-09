"Succession", "El juego del calamar" y "The White Lotus" vencen en los Emmy 2022

13 sept. 2022 - 04:50 hrs.

"Succession", la surcoreana "El juego del calamar" y "The White Lotus" fueron los grandes triunfadores de los premios Emmy 2022, que regresaron este año con una fastuosa ceremonia en Los Ángeles luego de dos ediciones disminuidas por la pandemia.

Premiaciones

"Esta ha sido una gran semana de sucesiones", dijo refiriéndose al fallecimiento de la reina Isabel II el creador de "Succession", Jesse Armstrong, al aceptar el Emmy a la mejor serie dramática, el mayor premio de la noche. Armstrong también conquistó el premio a mejor escritor de serie dramática.

La producción de HBO sobre los ambiciosos miembros de una familia que luchan entre sí dominaba la competencia con 25 nominaciones, y se alzó con cuatro estatuillas, entre las que también destaca mejor actor de reparto dramático para Matthew Macfadyen.

HBO vivió una excelente noche: además del triunfo de "Succession", su popular miniserie "The White Lotus", que sigue los dramas de un grupo de ricos turistas en un paradisíaco hotel de lujo, dominó cuantitativamente al hacerse con diez premios, incluyendo mejor miniserie y actriz y actor de reparto que fueron para la carismática Jennifer Coolidge y Murray Bartlett, respectivamente.

El éxito mundial "El juego del calamar" arrasó en seis categorías, entre ellas mejor mejor director (Hwang Dong-hyuk) y actor con Lee Jung-jae, el primero de habla no inglesa en llevarse esta victoria.

La popular "Euphoria" igualó a la producción surcoreana con seis estatuillas, entre ellas la de mejor actriz de serie dramática que fue para Zendaya, quien se hizo por segunda vez con el galardón.

Viejos conocidos

La fastuosa ceremonia de los llamados Óscar de la televisión transcurrió sin mayores sorpresas, con muchos de los ganadores coincidiendo con los pronósticos de los expertos.

Julia Garner se llevó su tercer Emmy como mejor actriz de reparto de una serie dramática por "Ozark", de Netflix. Jason Sudeikis y su "Ted Lasso" (Apple TV+) se llevaron de nuevo el premio al mejor actor de comedia y mejor serie de comedia en esta producción que sigue a un entrenador de fútbol americano que asume un equipo de fútbol inglés.

Jean Smart ganó el Emmy a la mejor actriz de comedia por "Hacks", donde encarna una veterana comediante que trata de reinventarse en Las Vegas.

Michael Keaton venció en la primera categoría de la noche como mejor actor de una miniserie por su papel en "Dopesick", que aborda la adicción a los opiáceos en Estados Unidos, mientras que Amanda Seyfried se alzó como mejor actriz de una miniserie gracias a "The Dropout", sobre el auge y caída de la expromesa de la biotecnología Elizabeth Holmes.

Glamour y emociones

La noche en el teatro Microsoft de Los Ángeles derrochó glamur y emociones. La cantante Lizzo, en un exuberante vestido de tul rojo, celebró su estatuilla por su programa "Watch Out For The Big Grrrls" como una victoria para la diversidad.

"Cuando yo era una niña todo lo que quería ver era a mí misma en los medios. Alguien gorda como yo, negra como yo, hermosa como yo", dijo la cantante. "Si pudiera volver y decirle a la pequeña Lizzo algo sería 'tú vas a ver esa persona, mujer, serás tú'".

Otro de los momentos más emotivos de la primera parte premiación fue Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary") entonando "Endangered Species", de Dianne Reeves, al recibir el Emmy a la mejor actriz de reparto en una comedia.

"Soy una especie en peligro de extinción, pero no canto como una víctima. Soy una mujer, soy una artista y no sé a dónde pertenece mi voz", cantó la veterana actriz que fue ovacionada de pie.

La actriz Geena Davis recibió el Governor Awards por su trayectoria y conectó con este mensaje. "Como Lizzo dijo, como ustedes saben, la televisión puede con frecuencia impactar directamente en cómo la gente se ve a sí misma y juzgar su valor en el mundo", dijo Davis.

Lista de los ganadores

Mejor serie dramática: "Succession" (HBO)

Mejor serie de comedia: "Ted Lasso" (Apple TV+)

Mejor actor en serie dramática: Lee Jung-jae, "El juego del calamar"

Mejor actriz en serie dramática: Zendaya, "Euphoria"

Mejor actor en serie de comedia: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Mejor actriz en serie de comedia: Jean Smart, "Hacks"

Mejor actor de reparto en serie dramática: Matthew Macfadyen, "Succession"

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Julia Garner, "Ozark"

Mejor actor de reparto en serie de comedia: Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

Mejor miniserie: "The White Lotus" (HBO)

Mejor actor en miniserie o película para televisión: Michael Keaton, "Dopesick"

Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Amanda Seyfried, "The Dropout"

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión: Murray Bartlett, "The White Lotus"

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión: Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

