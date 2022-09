Exprincesa de "Amor Ciego 2" disfruta de lujosa vida en el extranjero: Se casó en Europa con heredero naviero

12 sept. 2022 - 09:00 hrs.

En 2008 se estrenó el reality de citas "Amor Ciego 2", la secuela del programa que unió a Carolina Bastias y Edmundo Varas. En esta versión llegaron a ser cinco las princesas, entre ellas la fotógrafa Angélica Lillo.

Lillo, fue eliminada a poco de haber aparecido en el espacio, pero en el mundo real sí supo llevar una vida de princesa. Por estos días vive en Europa junto a su marido, el alemán-danés Alexander Schoeller, un heredero naviero.

Angélica Lillo en "Amor Ciego 2"

Según consignó LUN, Angélica conoció a su marido en Chile, el año 2012, en un bar del barrio Bellavista. "Él fue a Chile por un año a trabajar y después me pidió que lo fuera a ver a Chipre, porque su familia tiene una empresa naviera allá. Estudió ingeniería en marketing y business en Boston", contó.

"Estaba enamorada y me fui"

La exfigura televisiva señaló que "me hizo esperar", hasta que el galán le pidió que dejara su país natal y se quedara. "Estaba enamorada y me fui", relató.

Sin embargo, la pareja recién contrajo nupcias en Dinamarca durante la pandemia, y es que asegura que por su parte no estaba interesada en llegar al altar. "Todos me decían 'cásate, cómo tan tonta, si ese tipo está forrado, ten hijos'. Todas esas tonteras que la gente piensa y que para mí no son importantes", afirmó.

Hace dos semanas el matrimonio se escapó unos días a Phuket, Tailandia, para luego volver a Singapur, país en el que viven actualmente y donde ella maneja una agencia de modelos.

"Vivir aquí ha sido súper entretenido, bonito, tranquilo, no hay crímenes porque hay muchas multas: las drogas se castigan con pena de muerte, si alguien llega a tocar a una mujer son dos años de cárcel", comentó.

Consultada sobre cómo se lleva con sus suegros, Angélica explica que toda la familia de Alexander ha estado en Chile y tiene una prima que está casada con un argentino. "Para ellos que esté casado conmigo es normal. La mamá falleció hace bastante tiempo, así que no es tema y el papá me adora", aseguró.

