Confundida y despeinada: Familia de Cara Delevingne prepara "intervención" tras preocupante paparazzeo a la modelo

La supermodelo Cara Delevingne está atravesando un complejo momento. Quien fuera uno de los rostros más hermosos y mejor pagados de la industria de la moda lució totalmente irreconocible en un aeropuerto de Los Ángeles.

Durante los últimos días, la británica de 30 años ha preocupado tanto a su círculo más cercano como a sus fanáticos, luego de ser captada en un estado de confusión, descalza, fumando, despeinada y haciendo movimientos extraños.

View this post on Instagram

Cara fue fotografiada por un paparazzi con los pies colgando de la ventana de una camioneta en la que se dirigía al aeropuerto. Tras llegar, subió al avión privado del rapero Jay-Z, sin embargo, solo estuvo 45 minutos abordo, ya que luego descendió junto a su perro.

Por el momento, se desconoce si le solicitaron que se bajara del avión. Sin embargo, una vez de vuelta en la pista de despegue, la celebridad comenzó a hablar por teléfono, aparentemente nerviosa.

"Fumaba un cigarrillo tras otro y hablaba acaloradamente por su teléfono móvil, que se le cayó en la calle en un momento dado", declaró una persona que la vio a The Mail on Sunday.

bro what happened to her #caradelevingne pic.twitter.com/mCJBWieSRo