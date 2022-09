Es oficialmente el rey de Inglaterra: ¿Cuándo será la coronación de Carlos III tras la muerte de la reina Isabel?

En horas de este jueves 8 de septiembre, la familia real británica confirmó el deceso de la reina Isabel II, a sus 96 años de edad, en su residencia de vacaciones ubicada en Balmoral, Escocia.

Su deceso provocó que, automáticamente, su hijo, el hasta hace poco príncipe Carlos, pase a convertirse en el nuevo rey del Reino Unido, y su pareja, Camilla Parker Bowles, en la reina consorte.

De acuerdo a las leyes de la corona británica, al momento de producirse el deceso del rey o la reina, el heredero pasa automáticamente a ocupar el cargo que quedó vacante, sin la necesidad de que exista una ceremonia previa de coronación.

Si todo ocurre tal como está estipulado, la proclamación oficial de Carlos como el nuevo rey de Inglaterra debería ocurrir este viernes 9 de septiembre a las 10 horas de la mañana, en el palacio de St. James en Londres.

En este evento, Carlos será "bautizado" oficialmente como Carlos III, el nombre con el que comenzará a hacerse conocido de forma pública.

Esta coronación sería solo un gesto que no tendría la fastuosidad de otros eventos de la realeza, ya que esta debería darse dentro de los próximos meses.

En este momento, la atención mundial está fijada en los funerales y honores a la reina Isabel II, los cuales se extenderán por casi diez días.

Se espera que durante la tarde de este jueves 8 de septiembre, el rey Carlos III se dirija a través de un mensaje a través de la televisión a todo el mundo, anunciando la trágica noticia.

En los días previos a que el funeral de la fallecida reina se realice, el rey tendrá que hacer una gira por todo Reino Unido, la cual comienza en Escocia y termina en Gales, informa el portal diezminutos.es

Pasados algunos minutos de la confirmación de la muerte de la reina Isabel, el rey Carlos III emitió su primer comunicado de prensa, lamentando la noticia.

"La muerte de mi amada madre, su majestad la reina Isabel, es un momento de gran tristeza para mí y todos los miembros de mi familia. Lamentamos profundamente la muerte de una amada soberana, y muy amada madre. Se que su pérdida será profundamente sentida en el país", es parte del mensaje que se puede leer el el tuit.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher