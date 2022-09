El cabello y las cejas platinadas: Kim Kardashian luce irreconocible con nuevo cambio de look

07 sept. 2022 - 21:00 hrs.

La influencer y empresaria Kim Kardashian no deja de sorprender con sus arriesgados cambios de look. Ahora está irreconocible luego de que se transformara para la portada de la revista Interview.

La socialité siempre atrae las miradas por su cuerpo, estilo de vida y ahora por cada cambio que hace en su estilismo y atuendo.

Todo sobre Kim Kardashian

Ya lució el cabello claro para la Met Gala, donde llevó el icónico vestido de Marilyn Monroe, y a la vez desató críticas por los supuestos daños causados al traje.

El nuevo look de Kim Kardashian

La estrella de la telerrealidad y las redes sociales lleva tiempo experimentando con los tonos más claros en su cabello.

Cuando se preparaba para lucir el traje de Marilyn Monroe hizo varios experimentos con su tono e incluso hace unos meses adelantó que se estaba probando colores claros para una próxima sesión de fotos.

La modelo se refería específicamente a la sesión de fotos para Interview.

En esta oportunidad la más famosa del clan Kardashian optó por teñir su pelo de un rubio platinado, extremadamente claro, pero lo que más llamó la atención fueron sus cejas, que también fueron teñidas del mismo tono del cabello.

Para el look cortó su característica melena larga. En esta ocasión la lleva al nivel de los hombros.

En una de las tantas fotos que hizo para la revista, Kim posa con unos jeans y una franela blanca sin mangas, al fondo se puede notar una enorme bandera de los Estados Unidos.

Al ser consultada por la misma revista sobre las decisiones que toma en torno a su look, ella aseguró que en muchas ocasiones confía en su equipo y que no tiene temor a equivocarse o acertar: “A veces funciona, a veces no. No pasa nada”, dijo.

En esta sesión la imagen que se robó el protagonismo fue una donde solo llevaba un suspensorio blanco. Kim Kardashian también confesó que le resultó muy divertido posar de esta manera.

Todo sobre Famosos