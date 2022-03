Kim Kardashian luce excéntrico traje de cinta adhesiva para enviar un mensaje contra la guerra en Ucrania

La Semana de la Moda de París está en pleno desarrollo. El despliegue de celebridades es algo común en los desfiles de famosos diseñadores y Kim Kardashian no podía faltar a esta cita.

La estrella estadounidense causó un gran revuelo en su llegada a la capital mundial de la moda. La exesposa de Kanye West se robó todas las miradas en un extravagante traje Balenciaga que marcaba su figura.

Esta es la primera aparición pública de la modelo desde que fue declarada soltera por un juez de Los Ángeles y después que borrara de sus redes sociales el apellido de casada.

Así lució Kim Kardashian en la Semana de la Moda de París

Como de costumbre, Kim Kardashian fue el centro de la polémica por su excentricidad. La modelo y empresaria, de 41 años, vistió un traje de la firma de lujo hispano-francesa hecho de cinta de adhesiva.

Las cintas de color amarillo que usó para el desfile de moda otoño/invierno 2022/2023 de Balenciaga, se plegaban al cuerpo de la más famosa de las Kardashian, desde el cuello hasta los zapatos, dejando ver su curvilínea figura.

El look estuvo combinado con un bolso reloj de arena y tacones puntiagudos, cubiertos con la misma cinta adhesiva, gafas de sol negras, todos los accesorios de la famosa marca de la que ella es imagen, según reveló el portal E Entertainment.

Mientras que para el estilismo, optó por llevar su larga melena suelta, peinada hacia atrás con un efecto húmedo.

La revista Vogue difundió un video de Kim en el que se le ve caminando con alguna dificultad, en el clip se ve a la protagonista del reality "Keeping Up With the Kardashian" con su mano sobre la cinta que estuvo a punto de meterla en problemas.

En honor a Ucrania

De acuerdo a las declaraciones del diseñador de Moda Demna Gvasalia, quien actualmente lidera la firma, el traje representa un mensaje en contra de la guerra en Ucrania. “El desfile no necesita explicación, es un homenaje a la valentía, a la resistencia y a la victoria de la paz y el amor”, explicó.

Kardashian también compartió con sus seguidores en Instagram algunos videos e imágenes sobre cómo fue todo el proceso, mientras cubren un ajustado traje negro con la cinta de precaución en la que se leía el nombre de Balenciaga.

