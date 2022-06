Revelan imágenes que demuestran que Kim Kardashian dañó el icónico vestido de Marilyn Monroe en la MET Gala

14 jun. 2022 - 17:00 hrs.

Fue a comienzos de marzo cuando se llevó a cabo la última edición de la MET Gala, el espectacular desfile a beneficio que reúne a todo tipo de celebridades. Si bien parecía imposible que Kim Kardashian pudiera superar el misterioso traje negro que usó en 2021, esta vez se lució con un vestido original de la icónica Marilyn Monroe.

La elección de la prenda no estuvo exenta de polémicas, ya que la socialité declaró que tuvo que adelgazar cerca de 7 kilos en tres semanas para poder ponerse el histórico vestido. Además, Kim tiñó su cabello de rubio durante 14 horas continuas para lograr el platinado de la mítica actriz.

La pieza se trata de un diseño ceñido, adornado con más de seis mil cristales cosidos a mano por Jean Louis, pero su dueño original era el coleccionista Scott Fortney. Para conseguirlo, la modelo viajó hasta el museo "Ripley's Believe It or Not", donde se conservaba la prenda desde que fue adquirida por 4,8 millones de dólares en 2016.

Las fotos del vestido dañado

Pese a sus esfuerzos, durante el día del mencionado evento las cosas no salieron como Kim esperaba, y el vestido no le cerró del todo. Para disimular, la estrella de la telerrealidad llevo una estola de piel blanca que le cubría la parte problemática y no se la quitó en todo su paso por la alfombra roja.

A poco más de un mes de la MET Gala, Kim sigue siendo blanco de críticas, puesto que Scott Fortney la acusó de haber dañado permanentemente la prenda. "Tan comprometidos con mantener 'la integridad del vestido y su preservación', ¿valió la pena?", escribió el experto en una publicación de Instagram.

En el post, Fortney adjuntó varias imágenes para probar sus dichos, en las que se ve que en la parte trasera le faltan algunos cristales y otros están colgando, mientras que la tela está rasgada en la zona del cierre.

Las fotos del antes y después dejan en evidencia que la celebridad habría forzado el vestido para cerrarlo, sin embargo, la empresaria no se ha pronunciado sobre este tema.

