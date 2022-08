Las fotos lo comprueban: El innegable parecido entre la princesa Charlotte y su abuela Lady Di

31 ag. 2022 - 17:00 hrs.

En junio de 2020, el Palacio de Kensington publicó tiernas fotografías del príncipe William junto a sus hijos, ya que no solo celebraron el Día del Padre, sino que también el cumpleaños número 38 del hijo mayor de Lady Di o la princesa Diana de Gales.

El duque de Cambrigde aparece jugando junto a sus hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte, y el príncipe Louis, pero hubo un detalle que llamó la atención.

Todo sobre Diana de Gales

Innegable parecido

Varios de los seguidores repararon en el gran parecido que tiene la niña con su fallecida abuela Diana de Gales, sobre todo cuando Lady Di era pequeña. Otros, en tanto, han destacado que Charlotte también es muy similar a Lady Kitty Spencer, la sobrina de su abuela.

Las imágenes inéditas de la familia real fueron tomadas en los jardines de su residencia Ammer Hall en Nokfolk, donde la familia pasó el confinamiento por el coronavirus. La fotógrafa oficial fue la misma Kate Middleton.

"El duque y la duquesa de Cambridge están encantados de compartir una nueva imagen del duque con el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis con motivo de su cumpleaños. Las fotos fueron tomadas a principios de este mes de junio por la duquesa", se lee en la bajada de las imágenes.

Revisa la publicación

Charlotte y su nuevo colegio

Actualmente Charlotte ya tiene 7 años de vida, y desde septiembre asistirá, junto a sus hermanos, a su nuevo colegio, el exclusivo Lambrook School, el cual queda a 15 minutos en auto desde Adelaide Cottage, la nueva residencia familiar donde hace algunos meses se mudaron los príncipes.

Una apoderada del establecimiento comentó al Sunday Mirror que la noticia no los tenía para nada contentos. "Muchos padres están enfadados. Les preocupa que la sensación y la atmósfera de la escuela cambien. Nos preocupa que cosas como el concierto de villancicos se vuelvan más formales y no sean tan entrañables y relajadas como suelen ser", expresó.

Lambrook School es un lujoso recinto educacional para educación primaria, que cuenta con una piscina de 25 metros, campos de golf, césped artificial y canchas de squash, cricket, fútbol y otras disciplinas deportivas.

"Los padres se imaginan a policías armados en los árboles y en los pasillos, y no quieren que sus hijos les vean. No será la misma escuela ni el mismo ambiente en el que matriculamos a los niños, y la mayoría de los padres con los que he hablado sienten lo mismo", señaló la misma madre a la citada fuente.

Así luce hoy Charlotte

Todo sobre Realeza Británica