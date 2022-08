Thati Lira confirma que volvió con Mauricio Isla y cuenta cómo se lleva con Gala Caldirola

26 ag. 2022 - 10:00 hrs.

La modelo brasileña Thati Lira confirmó en una reciente conversación que se encuentra nuevamente en pareja con Mauricio "Huaso" Isla. Asimismo, en la entrevista, concedió detalles de cómo es su relación con Gala Caldirola.

Esta última es la exesposa de Mauricio Isla, con quien, recordemos, estuvo cerca de 5 años en una relación y, además, tuvieron una hija a quien bautizaron como Luz Elif.

¿Cómo se lleva Thati con Gala?

En la charla que sostuvo Thati con el medio Publimetro, la brasileña fue consultada, tras confirmar su "regreso" con Isla, sobre cómo es su relación con Gala.

Al respecto, señaló tajantemente que "no la conozco, compartí en el 2020 en (el programa) 'Bailando por un sueño', y ese programa duró muy poco por la pandemia".

"La veía por los pasillos, no la conocía, ni siquiera soñaba con conocer a Mauricio y después nunca más la vi", agregó.

Sobre la posibilidad que existe de toparse con ella en algún ámbito laboral o personal, Lira fue tajante en señalar que eso, para ella, es "cero problema".

"Es el pasado de Mauricio, yo no estaba ahí, nunca estuve. No los conocía y por eso es cero problema", sostuvo, aclarando de esta forma que no existe ninguna rivalidad entre ambas.

