El nuevo look de Coté López: Dejó el rubio y optó por algo más natural

22 ag. 2022 - 10:55 hrs.

Durante la tarde del viernes, la influencer y empresaria, Coté López, anunció a sus 2 millones de seguidores en Instagram que daría un nuevo paso con su característica cabellera rubia.

La chilena no entregó muchos detalles al respecto, solo compartió un par de historias en su red social, donde se leía: "Mañana me voy a hacer el cambio de look" y "después de 15 años igual". Estas palabras generaron curiosidad entre su público.

Según la misma influencer expresó, quienes llegaran hasta el mall Plaza Oeste a participar de la inauguración de su marca de maquillaje, tendrían la primicia de su cambio de look, además de que podrían fotografiarse con ella.

"Les presento mi cambio de look"

Durante la noche del mismo sábado, la influencer subió, finalmente, a su perfil de Instagram unas fotografías que dejan ver el cambio de look por el que decidió optar.

Tal como se puede ver en sus post, Coté decidió pasar a un color de cabello más natural y castaño, pero manteniendo los tonos claros en forma de luces que le dan más brillo a su pelo.

"Les presento mi nuevo cambio de look después de 15 años", escribió López en la descripción de su publicación. Rápidamente, más de mil comentarios llenaron la fotografía, todos halagando el nuevo estilo y pidiendo más detalles sobre las técnicas que usó.

Mientras tanto, otras personas hicieron énfasis en el color elegido. "Te ves preciosa con tu new look Cote", "Te queda hermoso ese color, te ves 10 años más joven y linda" y "Me encantó el cambio!!!", fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

