"No me agrada": Steffi Méndez revela que se lleva mal con Marcela Duque, exesposa de su padre DJ Méndez

Uno de los realitys tipo documental más exitoso de la década del 2010 es "Los Méndez". El espacio mostraba la intimidad de la familia del cantante chileno Leo "DJ" Méndez, quien aparecía con todos sus hijos y su pareja de ese entonces, Marcela Duque.

Si bien muchos recuerdan la armonía que presentaban todos los integrantes del hogar, lo cierto es que hoy poco y nada queda de esa cercanía. Sobre todo, entre Marcela y la hija mayor de Leo Méndez, Steffi.

"A mí esa mujer no me agrada"

Esta última se encargó de revelar mediante sus redes sociales que no tiene relación alguna con Duque, luego que le preguntaran insistentemente sobre ella en una transmisión que hizo en sus redes sociales.

Si bien evitó referirse a Marcela, finalmente, hastiada de los comentarios que una usuaria en particular le realizaba, quien incluso la trato de "hipócrita", Steffi Méndez decidió contestar.

"En nuestra vida, pasaron muchas cosas que tú no tienes ni idea, entonces estamos lejos de que yo o alguien de mi familia hayamos sido hipócritas. El problema es que como la gente no sabe las realidades y se cree todo lo que ve, eso está mal, porque siempre hay una realidad, una verdad que se esconde atrás de eso", partió diciendo.

Agregó que, "yo no les debo una explicación de por qué a mí esa mujer no me agrada. Me dicen todo el rato ‘¿Ya no hablas con la Marcela?’ Es como si ella hubiera hecho una secta de gente que pregunte por ella y durante años".

Tras ser preguntada sobre el motivo del distanciamiento, Steffi no quiso ahondar sobre aquello. "Son cosas privadas, yo no me voy a sentar aquí en el live a contarles el daño que ella provocó como persona, yo no soy así. A mí, esa mujer no me agrada, pero no me sentaría ahora a decir todo, sorry, no me agrada ella", puntualizó.

Aun así, antes de terminar sobre el tema, señaló, "imagínate, 15 años y que te digan ‘esta es tu madrastra, ella fue la que interrumpió tu familia, gracias a ella tu mamá y tu papá ya no están juntos. Imagínate cómo una pendeja de 15 años recibe esta información, creo que estoy lejos de ser hipócrita".

