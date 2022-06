"Todavía tengo hartas secuelas": María José Quintanilla revela que sigue con molestias tras contagiarse de coronavirus

23 jun. 2022 - 09:15 hrs.

La cantante y conductora de "La hora de jugar", María José Quintanilla, hace algunas semanas estuvo contagiada de coronavirus, lo que la hizo ausentarse del popular programa de concursos de Mega.

A su triunfal regreso, la intérprete de canciones como "Fue difícil" explicó que, lamentablemente, seguía con algunos malestares atribuibles al Covid-19, como el dolor en su garganta.

Todo sobre María José Quintanilla

"Tengo hartas secuelas"

Este miércoles 22 de junio, la influencer realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, en donde contestó una serie de consultas de parte de sus seguidores.

Una de las interrogantes que le llegó se relacionó directamente a su contagio de coronavirus, a lo que contestó que sigue con dolencias y que, al parecer, estas se extenderán por más tiempo.

"¿Cómo te fue con el bicho maléfico?", le preguntó uno de sus fanáticos, a lo que ella respondió grabando un video, tomándoselo con humor.

"Con el bicho no me fue tan bien como yo esperaba, de hecho, todavía tengo hartas secuelas, como por ejemplo una fábrica de animales plumíferos instalados en mis bronquios y, según el doctor, un mes me queda así", explicó.

Por "animales plumíferos", la cantante quiso decir que está produciendo flemas en su pecho, una de las secuelas comprobadas del Covid-19.

Revisa la historia

Todo sobre Famosos chilenos