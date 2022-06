"Acá dando señales": María José Quintanilla reaparece en redes sociales tras días sintiéndose mal

09 jun. 2022 - 14:00 hrs.

La cantante y conductora de "La Hora de Jugar", María José Quintanilla, paso de ser una activa usuaria de las plataformas digitales, a desaparecer casi por completo de ellas.

Y es que en uno de los últimos registros que compartió a través de su cuenta de Instagram, "Coté" informó a sus seguidores que no ha estado bien de salud, por lo que ha debido alejarse de las redes mientras se recupera.

"Si no contesto es porque no me he sentido muy bien", partió contando mediante el formato stories, en un post que subió durante el domingo. Y señaló que "me estoy cuidando. Nada grave, pero hay que escuchar a la cuerpa".

"Acá dando señales"

Si bien en ese momento no entregó más detalles, poco después se supo que el motivo de su ausencia tiene que ver con que se contagió de coronavirus, por lo que se encuentra en cuarentena y sin poder animar el programa de concursos.

Lo mismo ocurrió con su colega Joaquín Méndez, quien también contrajo el virus. Ambos fueron reemplazados por Simón Oliveros y Rodrigo "Gallina" Avilés en el programa de la tarde, a la espera de que puedan volver al espacio.

Este jueves, la intérprete de "Fue difícil" reapareció en la mencionada red social y comentó cómo se siente actualmente, dando a entender que presentó varios síntomas de la enfermedad.

"Acá dando señales", partió escribiendo sobre un breve video desde su casa. "Como dirían en Shrek jue horrible! Jue horrible (sic.)", remarcó, haciendo referencia al dialogo de la película animada.

En un nuevo post, la joven compartió una storie de su pareja, quien a modo de broma grabó un video en el que dice "si por casualidad te llamas María José y eres acuario, recuerda tomarte los remedios y que hoy te toca baño". Frente a lo que ella respondió: "Pero él se burla...".

