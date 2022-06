"Fue incómodo el comentario": La "parada de carros" de Hasta Encontrarte que fue aplaudida en redes sociales

22 jun. 2022 - 21:37 hrs.

Con éxito partió la nueva teleserie de Mega, "Hasta Encontrarte", que cuenta con la participación de grandes actores y actrices como Luz Valdivieso, Daniel Alcaíno, Sigrid Alegría, Francisco Ossa y Juan Carlos Maldonado.

También en la producción destacó la participación de las jóvenes actrices Helen Mrugalski y Catalina Benítez, quienes interpretan a las hijas del matrimonio compuesto por Catalina (Luz Valdivieso) y Cristóbal (César Sepúlveda).

"C omentario gordofóbico"

De hecho, las adolescentes protagonizaron una de las escenas más comentadas de la ficción en Twitter, en la que Montserrat, personaje de Benítez, sacó aplausos por la contundente respuesta a su abuela, Piedad Azócar (Coca Guazzini).

"No sé si es idea mía o es segundo pedazo de queque que se come, ¿qué quiere, ser gordita y no tener pololo? A las gorditas nunca las sacan a bailar", le dijo la mujer a la joven.

Frente a esto, Montserrat no se quedó callada y paró en seco a Piedad. "Te pasaste, qué antigua. No todo se trata de tener pololo, por si acaso. Además, no es mi segunda porción, es mi tercera", remató.

"Fue incómodo el comentario", "no al comentario gordofóbico a la hora de almuerzo", "una vía la niñita, callando a la abuela", fueron algunas de las reacciones del momento que compartieron los usuarios.

Fue incómodo el comentario gordofobico #HastaEncontrarte — Vivi⁷ 💜 (@Viviannn_______) June 22, 2022

Una via la niñita, callando a la awela BASADA #HastaEncontrarte — Cossy (@V0lantina) June 22, 2022

