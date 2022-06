"Saquen pañuelos": Las reacciones que generó el emocionante primer capítulo de "Hasta Encontrarte" en redes sociales

22 jun. 2022 - 19:31 hrs.

Tras semanas de promoción, este miércoles 22 de junio se emitió el primer capítulo de "Hasta Encontrarte", la producción que debutó con éxito justo después el gran final de "Verdades Ocultas".

La ficción comenzó con escenas que se remontan al pasado de Catalina (Luz Valdivieso), cuando era una joven de 18 años que fue enviada a un convento por sus padres luego de quedar embarazada de su pololo, Lautaro (Daniel Alcaíno).

Todo sobre Hasta Encontrarte

Al momento de dar a luz al bebé, que resultó ser una niña, los padres de Catalina le hicieron creer que la menor falleció después del parto y que él la abandonó.

Más de dos décadas después, Catalina visitó el cementerio donde estaría enterrada su hija.

"Venir a verte, me trae tanta paz, me ayuda a seguir adelante, a no volverme loca de tristeza", expresó.

Lautaro, en tanto, está conmemorando la fecha desde su casa, junto a su nueva pareja, Pamela (Lorena Capetillo).

Tras un inesperado reencuentro, los protagonistas comienzan a sospechar que la verdad que pensaban conocer no fue más que una trampa que urdieron contra ellos para separarlos, orquestada por la madre de Catalina, la conservadora Piedad (Coca Guazzini).

Reacciones en redes sociales

En redes sociales, rápidamente la teleserie se convirtió en su horario en el tema más comentado en Chile, logrando ser Trending Topic en Twitter.

Muchos de los tuiteros destacaron el repertorio de canciones de la producción, que incluyó éxitos como "A un milímetro de ti" (Antonio José), "Te equivocaste" (Yuridia) y "¿Cómo pagarte?" (Carlos Rivera).

Muchos de los tuiteros valoraron la inclusión de grandes actores en el mismo elenco, ya que "Hasta encontrarte" cuenta con la participación de Sigrid Alegría, Lorena Capetillo, Francisco Ossa, Juan Carlos Maldonado, Gabriel Prieto, Álvaro Morales y los debutantes Valentina Acuña y Andrew Bargsted.

Revisa los tuits

Super buena la novela!!! Sr paso para real. Me encantó!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️👍#hastaencontrarte — Constanza Gutierrez (@konnygj184) June 22, 2022

Coca Guazzini en un papel de villana, como siempre debió ser! #HastaEncontrarte — Felipe A. Leiva 🏳️🏴 (@IAmLeiva) June 22, 2022

#hastaencontrarte

Me encantó, que gran actriz es Luz Valdivieso 👏👏👏🌷🌿 @Mega — i v o !💜💫 (@Ivobreque) June 22, 2022

Ya me gusto... y lo mejor la musica jaja #carlosrivera #HastaEncontrarte — Ingrid (@ibastiaszuni) June 22, 2022

Todo sobre Teleseries Mega