"Luego se vuelven unas Chucky": La 'advertencia' de Melina Figueroa a Lisandra Silva por su hija Léiah

Una divertida advertencia fue la que le hizo Melina Figueroa a la modelo cubana Lisandra Silva a través de su Instagram, la cual tiene que ver directamente con la maternidad.

Todo se dio en una foto donde aparece Léiah, la hija menor que tuvo la exchica reality en mayo de este 2022, durmiendo plácidamente sobre un cojín con un paño rosado.

Al pie de dicho posteo, Lisandra escribió que "no puedo creer que la vida me haya regalado una bebé, una princesa tan bella, tan delicada y perfecta. Desde el primer instante que te vi me enamoré de ti, y desde ese día vivo en un sueño contigo. ¡Te amo, te amo, te amo, mucho mi Léiah! Gracias por escogerme, te haré muy feliz".

La fotografía recibió en menos de dos horas más de 20 mil me gusta y decenas de comentarios, incluyendo el de Melina Figueroa que causó simpatía entre sus fans.

"Luego se vuelven unas Chucky"

Lo anterior porque la influencer, que es madre de una niña y un niño, y que por lo tanto tiene experiencia criando mujeres, le hizo una sincera recomendación.

"Disfrútala en modo princesa, luego se vuelven unas Chucky (de la película 'Chucky, el muñeco diabólico'). Mi Luna es mil veces más tremenda que Ian, me pregunto dónde quedó mi princesita calma y tranquila", escribió.

De inmediato, su comentario recibió cientos de likes y algunos comentarios, de otras madres que empatizaron con su sentir.

