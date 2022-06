"No soy yo y no lo conozco": la supuesta amante de Piqué niega ser la culpable de su separación con Shakira

13 jun. 2022 - 16:00 hrs.

Un nuevo comunicado salió a la luz en medio de la separación de Shakira y Gerard Piqué. Esta vez fue la mujer señalada de ser la amante del futbolista quien refuta todo lo que se dice sobre ella.

La cantante colombiana y la estrella del Barcelona confirmaron su separación el 4 de junio. En una breve misiva pidieron respeto a su privacidad y al proceso que viven.

Todo sobre Shakira

¿Qué dice la mujer señalada de estar con Piqué?

Medios de España continúan sus indagaciones para saber quién fue la tercera en discordia dentro de la famosa relación. Muchas versiones surgen sobre la infidelidad, pero hasta ahora nada se confirma.

Ahora una mujer con las iniciales CM se comunicó con el medio español "Socialité" para desmentir que ella sea la amante del futbolista.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, expresó.

La mujer también aseguró que después de todo lo dicho sobre ella y Piqué la sometieron al escarnio público.

“No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, advirtió.

💣EXCLUSIVA SOCIALITÉ: La presunta nueva novia de Piqué no es C.M. #Socialité569



Las iniciales correctas son C.C. y tenemos detalles de su relación 😱 pic.twitter.com/n3mhSMlq18 — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 11, 2022

El mensaje fue transcrito por una periodista que conversó con la joven de 22 años, quien es camarera de uno de los locales propiedad del futbolista.

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, dijo en declaraciones, según declaraciones que recoge Infobae.

Todo sobre Famosos