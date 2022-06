"Muy psicópata": Ricky Montaner recibe duras críticas por publicar video íntimo de su esposa Stefi Roitman

12 jun. 2022 - 13:00 hrs.

En el foco de la polémica se encuentra uno de los hijos de Ricardo Montaner, el también cantante Ricky, luego de un controversial video que le tomó a su esposa, Stefi Roitman.

Resulta que Ricky publicó en sus redes sociales un video en donde aparece Stefi Roitman bañándose. Muchos acusan que lo captó sin que ella lo hubiese permitido.

"Orando mientras se baña y no sabe que la miro. Te amo, Stefi Roitman", escribió sobre el clip, lo cual para muchos fue una comprobación de lo anterior.

"Muy psicópata"

El registro estuvo disponible a través de las historias de Instagram de Montaner, y fue replicado en otras redes sociales, donde fue destrozado por los usuarios, a quienes no le pareció para nada su conducta.

"Muy psicópata Ricky Montaner" o "no hay ninguno cuerdo en esa familia", son solo una muestra de las reacciones que se dieron a través de Twitter.

Muy psicopata ricky montaner con ese video de la chabona rezando en la ducha 😬 — enana (@macaparamo) June 7, 2022

La historia que subió Ricky Montaner (el hijo de Ricardo) de Stefi Roitman, no hay ni uno cuerdo en esa familia pic.twitter.com/wXhTfVpOvu — ESTOS SON CAGONES (@BetterKhalDrogo) June 7, 2022

Ricky Montaner responde a las críticas

A través de sus historias, Ricky encaró a sus críticos, a través de una reflexión sobre lo que son las redes sociales.

"Saben eso de ese censo que hacen algunos países para contar la cantidad de gente, yo creo que podrían hacer un censo solo metiéndose en Twitter o los mensajes directos de Instagram, para ver la cantidad de gente linda que hay, y también ver la cantidad de gente estúpida que se cuela de vez en cuando", partió diciendo.

Luego de esto, citó su propio video que causó la polémica. "Esa historia que subí de mi mujer orando en la ducha, mucha gente me dijo 'ay, me erizó la piel, qué hermoso, qué dulces sos, que belleza, no sé qué', y de vez en cuando algún mensaje que dice 'no deberías filmarla en su tiempo íntimo con Dios'; son muy tóxicos", cerró.

Todo sobre Famosos