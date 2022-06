"Es un hombre valiente y guerrero": Hija de "El Puma" llora y estalla en contra de las críticas a su padre

09 jun. 2022 - 23:30 hrs.

A pesar de la polémica que existe entre José Luis Rodríguez “El Puma” y sus hijas mayores, Liliana Rodríguez, la primogénita del cantante, salió en su defensa después de que supuestamente diera un concierto en México con Covid-19.

Según el sitio web de El Universal, el artista venezolano se presentó a cantar contagiado de coronavirus y, a pesar de estar consciente de ello, el músico no se atrevió a suspender el concierto.

"No me gusta fallarle a la gente, no estoy en buen momento, escuchen mi voz, vengo acompañado y vengo con eso que le llaman Covid, espero que todo salga ok y si no qué le voy a hacer", dijo supuestamente el legendario intérprete antes de comenzar el espectáculo.

Hija de "El Puma" llora y lo defiende

Liliana Rodríguez, la hija mayor de “El Puma”, estuvo presente en el programa "La Mesa Caliente" de Telemundo, donde dejó claro, que a pesar de los conflictos que mantiene con el cantante, él sigue siendo su padre.

“Mi papá, es un señor con sensatez y no tiene locura. Es un adulto responsable, profesional. Dudo mucho que con dos pulmones comprometidos tenga la osadía de presentarse enfrente en cualquier parte del planeta con Covid, porque tiene que cuidarse al 200%", dijo Liliana con un poco de euforia.

"Me encantaría que en vez de estos comentarios tan tontos que no tienen sentido ni enfoque, nos concentramos mejor en una carrera exitosa, en un hombre valiente, guerrero, que ha ganado, que está haciendo lo que quiere y lo que le gusta”, dijo entre lágrimas a pesar de que en otras ocasiones ha despotricado en contra del intérprete.

El cantante se mantiene alejado de sus hijas, fruto de su primer matrimonio con la también venezolana, Lila Morillo y, en reiteradas ocasiones, ha señalado que tuvo que escoger su propia felicidad por encima de su rol de padre.

A pesar de esto, Liliana Rodríguez se refirió a él como un "ícono aplaudido y querido", con una carrera impecable por la cual ha "sacrificado todo". Y en un claro mensaje al músico latino dijo: “Sigue cantando y que te dejen en paz. Que tienes mucho que dar. Agárrense de las manos, unos a otros contigo. Amén”.

