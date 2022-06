"Llorando un poco de angustia": Cecilia Bolocco revela complejo episodio en que estuvo al borde del colapso

08 jun. 2022 - 13:00 hrs.

La diva chilena Cecilia Bolocco ha acostumbrado a sus fanáticos que la siguen en Instagram a las transmisiones semanales, en las que entrega novedades tanto de su vida personal como de su trabajo como diseñadora de vestuario.

Mientras leía los cariñosos mensajes que sus seguidores le envían al inicio de cada "live", la ex Miss Universo confesó que últimamente no lo ha estado pasando nada de bien y que estuvo al borde del colapso debido a su ajetreada rutina laboral.

"Yo hoy comencé el día, no saben cómo. ¿Se los cuento o no?", dijo de entrada, hasta que finalmente optó por sincerarse: "Ya, se los voy a contar, llorando un poco de angustia de tanta cosa que estoy haciendo", reconoció frente a la cámara.

"Estaba muy afligida"

En este sentido, detalló parte de su apretada agenda y los múltiples compromisos que debe cumplir. "Acabo de terminar de hacer una entrevista para CNN, y antes tuve otra entrevista, pero laboral, y en la mañana estuve hasta las 4 de la tarde en la fábrica, no paro", manifestó.

Frente a esta situación agradeció el apoyo de sus fanáticos, asegurando que hacen más amena su jornada. "Tengo que admitir que antes de partir mi día estaba muy afligida, porque dije 'Dios mío, quién me mandó a comprometerme a hacer un programa de televisión’, como si no tuviera nada que hacer", destacó en su relato.

Fue entonces cuando reveló el motivo de su preocupación, y es que se encuentra preparando una sorpresa para su padre, quien estará pronto de cumpleaños. "A mí lo que me colapsó fue que mi papá este sábado cumple 90 años, entonces decidí hacerle la historia de su vida en un video", reveló.

Asimismo, contó que además de conseguir las fotografías, tuvo que escanearlas y escribir un guion, todo eso mientras terminaba otras actividades. "De verdad, dije 'Cecilia, por qué te estresas tanto y te comprometes con tantas cosas y sin ayuda'. Gracias a Dios ya tengo una asistente".

Finalmente, recordó una conversación que tuvo con su pareja, Pepo Daire, quien la notó visiblemente afectada. "Me dijo 'mi amor, le está yendo tan bien, no se aflija', y yo le contesté 'es que estoy angustiada porque no me alcanzan las horas', qué atroz como estaba. Pero gracias a Dios se me pasó”, sentenció.

