"Sigue de mal en peor": Amigo del hijo de Camilo Sesto asegura que está incontrolable y al borde de la muerte

05 jun. 2022 - 21:00 hrs.

A cuatro meses de haber estado entre la vida y la muerte por las adicciones a las drogas y el alcohol, el hijo de Camilo Sesto sigue siendo noticia y uno de sus amigos asegura que continúa en sus andanzas.

Todo sobre Camilo Sesto

Durante los últimos dos años, el único heredero del cantante español no deja de ser noticia. Hace poco, fue hospitalizado luego de sufrir una caída en bicicleta y desarrollar una neumonía. Y aunque fue dado de alta con una evidente mejoría, el joven sigue sumergido en los vicios.

Una fuente cercana al cantante reveló a la revista TVNotas que “Camilín”, como es reconocido en el mundo artístico, está mal a pesar de los esfuerzos de su madre, Lourdes Ornelas, de sacarlo del hoyo donde está.

Hijo de Camilo Sesto presenta grave desnutrición

La fuente aseguró que el hijo de Camilo Sesto tiene actualmente un estado grave de desnutrición debido a que lleva años mal alimentado. Además, producto de su último accidente, quedó con dificultad para caminar.

“A él ya se le declaró una enfermedad pulmonar obstructiva por tantos años que fumó y no lo ha dejado de hacer. También sufre de un cuadro grave de desnutrición porque no come bien, lleva muchos años malcomiendo y a la larga eso afecta. Por si fuera poco, quedó mal de un pie tras caerse de la bicicleta”, detalló.

Lourdes Ornelas cuida de su hijo

La fuente citada por la revista aseguró que es su madre, Lourdes Ornelas, quien cuida de él luego que el hombre despidiera a la enfermera que lo atendía tras ser dado de alta.

“Cuando salió del hospital lo cuidaban unas enfermeras, él mismo aceptó, pero con el paso de los días las trataba mal. Ya tuvo tres y todas renunciaron”, detalló.

Aunque para este año se tenía previsto que el hijo de Camilo Sesto lanzará un disco, el amigo aseguró que lo ve difícil. “Él no está en condiciones y tampoco quiere”, señaló.

“Él está de mal en peor. Se le escapa a su mamá. Se va de fiesta y regresa hasta dos o tres días después, fumando y tomado. Es triste ver cómo mi amigo se va apagando y saber que nadie puede hacer nada”, cerró.

Todo sobre Famosos