"La Peliteñida" se compromete a sus 51 años y así la felicitaron sus compañeros de "Yo soy Betty, la fea"

Lorna Cepeda, la inolvidable “La Peliteñida” de “Yo soy Betty, la fea”, vive desde hace algún tiempo una bella historia de amor. Ahora la actriz decidió dar el siguiente paso y anunció su compromiso y una integrante del "Cuartel de las Feas" quiere ser su dama de honor.

A los 51 años, la intérprete de Patricia Fernández decidió darle una nueva oportunidad al amor y se casará con su novio, Juan David Morelli, un empresario colombiano del que se conoce muy poco.

Cepeda estuvo casada anteriormente durante 18 años con Eduardo Paz, el padre de sus dos hijos: Nathaniel y Mariano.

Cepeda también tiene una hija llamada Daniela, de su primer matrimonio y quien la hizo abuela de Antonia.

“La Peliteñida” anunció su compromiso en Instagram

Fue a través de su cuenta de Instagram que Lorna Cepeda anunció su compromiso luego de un par de años de noviazgo.

“2004 me preguntaron: ‘Lorna, te volverías a casar?’ Mi respuesta fue: ‘No’. 2022 ¿Te casarías conmigo? ¡Sí, Sí, mil veces Sí!”, comentó con gran emoción en una publicación donde mostró un video en el que se ve al novio arrodillado pidiéndole la mano. Además, también recopiló los bellos instantes que han pasado juntos.

"No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así! Pero Hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja", añadió la actriz.

"Con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos, es más chévere, al que amo profundamente, tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento. ¿Y saben que? ¡Todo ha valido la pena! Dios nos bendiga siempre! Y nos bendiga a todos!", culminó la colombiana su romántico mensaje.

Así reaccionó el elenco de “Yo soy Betty, la fea”

Las reacciones no se hicieron esperar y las primeras en contestar fueron sus compañeras del “Cuartel de las feas” en la exitosa telenovela. “Mi Lorni divina, ¡Te mereces toda la felicidad del mundo!”, escribió la protagonista de la telenovela, Ana María Orozco.

“Lloré de emoción mi Lorny, mereces lo mejor. Dios bendiga esta unión”, escribió Estefanía Gómez, quien dio vida a Aura María Fuentes.

“¡Cumple lo que prometiste! Dijiste que las feas seríamos tus damas de honor. Yo veré”, reclamó en otro texto Marcela Posada, la intérprete de Sandra Patiño.

Por supuesto, el novio no podía quedar fuera de los comentarios y correspondió a su futura esposa con un bello mensaje.

“Dios nos puso en el camino, el conocer una mujer tan maravillosa, inteligente de la cual me enamoré desde la primera cita. Llegaste a mi vida a cambiarla por completo”, dijo.

