Meghan Markle deslumbra con un sombrero y se roba todas las miradas durante el Jubileo de la reina Isabell II

Meghan Markle sabe cómo robarse las miradas en cada aparición pública y así ocurrió durante el primer desfile del Jubileo de la reina Isabel II, donde además fue fotografiada haciendo un tierno gesto a los miembros más pequeños de la realeza.

A más de un año de que los duques de Sussex se apartaran de la monarquía británica en medio de polémicas revelaciones, las asperezas y desencuentros parecen haber quedado atrás.

Meghan y el príncipe Harry se reencontraron con la reina luego de que viajaran desde California hasta Inglaterra para el gran evento con el que se celebran los 70 años de haber llegado al trono.

El magno evento dejó muchas imágenes para la historia, pero la que más se ha viralizado en las redes sociales es una gráfica en la que aparece Meghan de lo más simpática interactuando con los más pequeños en una ventana con vista a “Horse Guards Parade”, en el centro de Londres.

Con un gesto de complicidad y sonriendo, se llevó sus manos a la boca para hacer callar a los niños reales cuando apareció en un balcón con Savannah e Isla Phillips y Lena y Mia Tindall.

Prince Harry and Duchess Meghan were photographed at the Major General’s Office, Horse Guards Parade earlier. The couple were seen chatting with the Duke of Kent, and Meghan was spotted playing with Savannah Philips, Mia and Lena Tindall.



📷: Kelvin Bruce/Jim Bennett pic.twitter.com/MULet9QWpl