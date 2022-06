02 jun. 2022 - 07:44 hrs.

La reina Isabel II, de 96 años y con crecientes problemas de movilidad, fue aclamada el jueves al aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham por una inmensa multitud reunida para celebrar sus 70 años de reinado.

Vestida con abrigo y sombrero azul, la monarca se mantuvo sonriente y de pie pero apoyándose en un bastón junto a su primo el duque de Kent, coronel de la guardia escocesa, mientras 1.500 soldados desfilaban frente al palacio en el primer día de su "jubileo de platino".

"Un símbolo que une"

Este jueves, decenas de miles de personas se agolpaban en los alrededores del palacio, perfectamente acordonados con barreras metálicas y vigilados por policías con sus característicos cascos abombados.

Omnipresentes, las banderas británicas eran ofrecidas a gritos por vendedores ambulantes o se multiplicaban, estampadas en bolsas de picnic, globos y vestidos, chaquetas y gorras para protegerse del sol.

Entre los curiosos, tres amigos mexicanos residentes en Londres desde hace año y medio no salían de su admiración.

"A esta reina o la odian o la quieren pero al final es un símbolo que une a la sociedad", dijo a la AFP Ana Ruiz, licenciada en Medicina de 27 años, considerando que será probablemente "la última gran celebración" de Isabel II.

A su amigo Carlos Cardini, estudiante de administración de empresas de 26 años, la monarquía, aunque sea parlamentaria, le parece "algo anticuado", pero disfruta esta celebración "porque es parte de la cultura".

"Me parece como de película y es algo que no se va a volver a repetir, no nos lo podíamos perder", exclama junto a ellos Carla Mayo, de 27 años, estudiante de marketing.

Los 70 años de reinado de Isabel II también merecieron felicitaciones de otros lugares del mundo. Este jueves, el papa Francisco envió sus mejores deseos a la reina, deseándole a ella, a su familia y a su pueblo "unidad, prosperidad y paz".

Salvas de cañón y señales luminosas

Hasta hace poco, Isabel II saludaba a las tropas montada a caballo.

Pero este año, dados sus crecientes problemas de movilidad, será remplazada por su heredero, el príncipe Carlos, que a sus 73 años va poco a poco asumiendo funciones en una progresiva transición que suscita dudas, debido a su menor popularidad en un momento en que la monarquía criticada, especialmente en las excolonias, por el pasado esclavista del imperio británico.

En la céntrica plaza de la Horse Guards Parade, cerca de Downing Street, Carlos inspeccionará las tropas en nombre de la reina, acompañado por su hijo Guillermo, de 39 años, y su hermana Ana, de 71 años.

Otros miembros de la familia real, incluida las esposas de Carlos y Guillermo, Camila y Catalina de 74 y 40 años respectivamente, llegarán en carruajes para presenciar el pomposo desfile que recorrerá The Mall hasta llegar al palacio de Buckingham.

El acto terminará con unos 70 aviones de las fuerzas aéreas, incluida la patrulla acrobática Red Arrows, sobrevolando el palacio y una segunda aparición de la reina, flanqueada por los principales miembros de la familia real -incluidos los tres hijos pequeños de Guillermo y Catalina- para saludar a la multitud.

Las salvas de cañón resonarán en Londres y todo el Reino Unido en honor a la monarca que llegó al trono en 1952 con solo 25 años y ha batido todos los récords de longevidad de un soberano británico.

