Este es el primer video de Johnny Depp tras ganar el juicio contra Amber Heard

02 jun. 2022 - 12:30 hrs.

Tras una mediática y extensa disputa judicial, el actor Johnny Depp logró que el tribunal de Fairfax fallara a su favor, declarando culpable por difamación a su exesposa, Amber Heard. La actriz ahora tendrá que pagarle 15 millones de dólares como compensación.

Si bien el jurado también halló culpable a Depp, y lo mandató a pagarle 2 millones de dólares a Heard, se considera un triunfo para el estadounidense por la cantidad de cargos de los que fue absuelto.

Amber Heard tras conocer el veredicto de los jueces

La estrella de "Piratas del Caribe" reaccionó en primera instancia a través de un comunicado, en el que manifestó que "el jurado me devolvió la vida". "Lo mejor está por venir y finalmente ha comenzado un nuevo capítulo. La verdad nunca perece", añadió.

El primer video de Johnny Depp tras el veredicto

Luego de conocerse la sentencia final, los fanáticos de Depp celebraron su triunfo en redes sociales, donde se comenzó a viralizar un video en el que aparece el actor después de conocer el veredicto.

En las imágenes, se ve al artista firmando su declaración mecanografiada tras ganar el caso. Depp se encontraba en Reino Unido cuando se hizo pública la resolución, debido a una serie de "compromisos de trabajo previamente programados".

El registro fue publicado mediante Instagram por su amigo Bobby London, quien capturó el momento al ritmo de la canción "The Times They Are A-Changin" del cantante Bob Dylan.

En la descripción del clip, London escribió unas sentidas palabras al intérprete: "En tiempo real… ¡Los tiempos HAN CAMBIADO! Humilde gracias a todos los que se defienden a sí mismos y a la verdad"

Del otro lado de la moneda, Heard también reaccionó a la resolución, calificándola como un "retroceso para las mujeres en todos los sentidos".

"La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia de mi exmarido", señaló en redes sociales.

