Johnny Depp gana juicio de difamación contra Amber Heard: Actriz tendrá que pagarle 15 millones de dólares

Este miércoles 1 de junio, finalmente el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, entrega el falló por el mediático juicio de la actriz Amber Heard contra su expareja, el también actor Johnny Depp.

Es importante destacar que al ser un caso civil y no penal, el tribunal no delibera buscando un culpable o un inocente, ya que en rigor no hubo delito que juzgar.

No obstante, los siete miembros del jurado tuvieron que decidir de forma unánime, a través de un largo cuestionario de 42 preguntas, si es que existió difamación tanto de parte del actor, o de la actriz.

La resolución del jurado

En horas de esta jornada, y tras varios días de discusión, finalmente el jurado comenzó a entregar su veredicto a las 15 horas, aunque la audiencia tuvo un receso de 10 minutos, por un error de los jurados quienes olvidaron llenar parte del formulario.

Tras varios días de discusión, finalmente el jurado entregó su veredicto, sentenciando que tanto Amber Heard como Johnny Depp se difamaron de forma mutua. Ella tendrá que pagar $15 millones de dólares al actor y él, $2 millones de dólares a la actriz

Cabe destacar que Johnny había demandado a Amber por la suma de $50 millones de dólares, mientras que ella esperaba que el actor fuera multado con $100 millones de dólares.

Johnny Depp vio la resolución del caso desde Reino Unido, país al cual viajó durante el pasado fin de semana luego de comparecer durante más de un mes en los tribunales de Fairfax. La actriz, que se encontraba presente en el estrado, no contuvo su conmoción por el resultado.

Amber Heard mientras oía el veredicto de la jueza

Historia del juicio

Recordemos que en la demanda inicial, Johnny Depp denunció a Amber Heard por un artículo que publicó su exmujer en The Washington Post, en el 2018, donde acusaba al actor de violentos comportamientos mientras eran pareja.

Fueron estas afirmaciones por las que Depp denunció a Heard:

”Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.

”Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”

Luego, Heard emprendió un libelo acusatorio contra Depp, reclamando $100 millones de dólares, cifra que aseguró, mediante su abogada que fue un "mensaje" ya que no aspira a ese monto, por los dichos que dijo el abogado de Johnny, Adam Waldman.

Las palabras que entregó Waldman y que sustentan la demanda de Amber, la actriz las atribuyó directamente al actor. A continuación puedes leerlas.

"Amber Heard y sus amigos en los medios de comunicación utilizan las falsas acusaciones de violencia sexual como una espada y como un escudo, dependiendo de sus necesidades. Han seleccionado algunos de sus ‘hechos’ de violencia sexual como la espada, lanzándola al público y al señor Depp”. (The Daily Mail, 8 de abril de 2020).

“Simplemente esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911″. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

“Hemos llegado al principio del fin del bulo de abusos lanzado por la señora Heard contra Johnny Depp”. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

Cada jurado tuvo que responder un formulario evaluando cada frase de las antes descritas, con el objetivo de determinar si hubo difamación.

