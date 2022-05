"Me dio una depresión horrible": Mon Laferte habla de salud mental y explicó porque a veces se siente "mala madre"

28 may. 2022 - 14:00 hrs.

Cuatro meses lleva siendo madre Mon Laferte, tiempo en el que ha tenido que dividirse para cuidar del pequeño Joel, trabajar en su música, de vez en cuando asistir a eventos culturales que la han invitado y encontrarse constantemente con un terapeuta.

Sobre esto último, a lo largo de su carrera, la artista ha dado numerosos espacios para hablar de salud mental y la depresión que le ha acompañado.

"He vivido con ella -depresión- tres cuartos de mi vida", expresó a mediados del 2018 en su cuenta de Instagram.

Ahora, en esta etapa de maternidad, Mon comentó que se ha estabilizado mentalmente y también le ha dado espacio a todas sus actividades, no pensando únicamente en su bebé, aunque por el bienestar de ambos, por recomendación de su médico, la artista continúa tomando antidepresivos, aun cuando está dando pecho a su hijo.

"Me dio una depresión horrible"

De acuerdo a lo que conversó la artista en el programa mexicano "Netas Divinas", hace años que fue diagnosticada con depresión donde pensó en quitarse la vida, sin embargo, desde entonces cuenta con ayuda siquiátrica que le brinda medicamentos.

"Me dio una depresión horrible hace muchos años. No sé, yo creo que era lo acumulado de la vida, intenté suicidarme hace muchos años, entonces de ahí yo nunca he dejado los antidepresivos por mi psiquiatra que me dice que no, que no es momento", explicó.

Mientras estaba esperando a Joel, Bustamante confesó que estuvo muy distraída: "Era otra, durante el embarazo se me olvidaba todo, súper despistada, y todavía ahora". Esto porque su cabeza pensaba solo en el bebé y dejó mucho de lado.

Ante estos signos y otros más, la chilena imaginó que podría tener depresión, por lo que no dejó de ir con su terapeuta.

"Soy muy rigurosa con eso, a veces no tengo ya ni qué decirle a mi terapeuta, pero igual estoy ahí. Creo que es muy importante", expuso.

"Ha sido hermoso, pero a veces me siento desesperada"

A pesar de los pocos meses que tiene de nacido Joel, Mon Laferte ha debido regresar paulatinamente a su rutina normal para seguir con su carrera musical, lo que la ha llevado a considerarse "mala madre", según ella misma dijo.

Grandes oportunidades han llegado a su puerta, eventos que la han hecho cuestionarse qué es lo que debe hacer como, por ejemplo, la invitación que recibió para cantar en los Premios Grammy 2022: "Cómo le hago, mi bebé es muy pequeño, no sé qué hacer, pero esta es una gran oportunidad", se preguntó.

En situaciones así o de la vida cotidiana, cuando se siente colapsada, la artista ha tenido que dejar a su hijo a cargo de otras personas. "Ha sido hermoso, pero a veces me siento desesperada, el tema de la lactancia, me siento mala madre", expresó.

