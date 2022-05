Así luce el protagonista de Atypical en la vida real: Tiene 29 años y lidera una banda de rock

28 may. 2022 - 21:00 hrs.

La responsabilidad de un actor es sumergirse en un papel y convencer al público de su actuación. Es así como algunos intérpretes son capaces de dar vida a personajes mayores o menores que ellos. Keir Gilchrist, el protagonista de Atypical, destacó por esto.

El actor británico, de 29 años, le dio vida a Sam Gardner en la serie juvenil de Netflix, un joven de 18 años, diagnosticado con el trastorno de espectro autista y una familia disfuncional, que se enfrenta a sus problemas juveniles, mientras va en busca del amor.

La espectacular actuación del artista londinense le ganó el cariño y la admiración del público. Aún se puede disfrutar en el catálogo del gigante del streaming sus cuatro temporadas disponibles.

Así es el protagonista de Atypical

Keir Gilchrist nació en Londres. Desde su adolescencia debutó en el mundo del espectáculo, dando sus primeros pasos en la pantalla chica. Tras varios años, consiguió el éxito mundial con Atypical, en el papel de un personaje que tiene 10 años menos que él en la realidad.

Y para sorpresa de muchos, no es autista. Gilchrist comentó a la revista Variety que el proceso para dar vida a Sam fue muy largo, se involucró mucho y se documentó sobre en el tema del que no sabía nada.

Explicó que el libro "The Journal of Best Practices: A Memoir of Marriage, Asperger Syndrome and One Man's Quest to Be a Better Husband", fue un factor determinante en la creación del personaje.

En la vida real, el joven actor es muy diferente al papel que interpretó en la serie de Netflix. De acuerdo a una nota de El Clarín, es vocalista de una banda de rock de heavy metal, pero sí es muy reservado con su vida privada. De hecho, en Instagram tiene pocas publicaciones.

Lo que no pretende ocultar Keir es su relación sentimental con su compañera de elenco, Michelle Farrah Huang, con quien intercambia mensajes románticos a través de Instagram.

Todo sobre Famosos