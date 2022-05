"No entiendo las pruebas que me pone la vida": Denise Rosenthal alertó a seguidores con enigmático mensaje

27 may. 2022 - 18:00 hrs.

La cantante chilena Denise Rosenthal siempre utiliza sus redes sociales para dar cuenta de sus próximos trabajos en la música, además de deleitar a sus fanáticos con sesiones de fotos y videos de sus bailes.

Pese a que la artista no suele exponer su privacidad, a veces da a conocer a sus más de 3,6 millones de seguidores en Instagram detalles de su vida, como cuando anunció que había contraído matrimonio con Camilo Zicavo, integrante de la banda Moral Distraída.

Sin embargo, recientemente utilizó la misma plataforma para entregar un enigmático mensaje que dilucidaba un mal momento personal.

¿Qué dijo Denise Rosenthal?

"Hay días, en que no entiendo las pruebas que me pone la vida, pero si algo he aprendido, es a perseverar y a luchar por lo que quiero. Y está, no será la excepción", escribió la intérprete en una de sus historias de Instagram.

"Así que si toda esta mier… es una especie de súper prueba, puta en la super heroína en la que me convertiré. Recuérdenlo", añadió.

Inmediatamente después, la cantante publicó otra historia en donde mostraba la definición de la palabra "paciencia", además de comentar "mi aprendizaje constante".

El matrimonio de Denise Rosenthal

A mediados de marzo, Rosenthal se casó con Camilo Zicavo, el vocalista de la banda "Moral Distraída".

La también actriz decidió alejarse de las redes sociales por razones de "salud y autocuidado". Semanas después, tras su regreso a las plataformas digitales, Rosenthal compartió una serie de imágenes inéditas de su matrimonio.

"Me casé y fue un hermoso sueño. Llámenme Soa Niss… No, mentira, hahaha, no es necesario", parte en un tono de broma la publicación en Instagram de la intérprete de "Cambio de piel".

"Gracias por respetar nuestros tiempos, espacio e intimidad. Sé que muchos querían saber un poquito más de este ritual de amorcito. Soy eternamente agradecida", complementó.