"Esto es pura mier...": El chascarro de Marcelo Ríos y su esposa Paula Pavic paseando en kayak en Miami

20 may. 2022 - 21:30 hrs.

Un divertido momento fue el que protagonizaron Marcelo "Chino" Ríos y su esposa, Paula Pavic, a través de Instagram, mientras daban un relajante paseo en kayak por las costas de Miami, Estados Unidos.

Los dos paseaban juntos en la mencionada embarcación, y les ocurrió un inesperado chascarro. Mientras se movían sin rumbo fijo, el navío los llevó directo a un sector de la playa, donde se encontraba el tubo de desechos de la alcantarilla de un hogar.

Todo lo anterior quedó registrado en un "live" que se encontraba haciendo Paula para sus poco más de 20 mil seguidores, quienes vieron todas las peripecias que hizo el matrimonio para poder salir del lugar.

Todo sobre Marcelo Ríos

"Esto es pura mier..."

Fue el "Chino" el primero en darse cuenta que su kayak se dirigió directamente al alcantarillado de un hogar, por lo que rápidamente tomó un remo e intento redireccionar la embarcación.

Su esposa, lejos de ayudarlo, siguió con la transmisión en vivo, mientras el "Chino", enojado, señalaba "esto es pura mier...", y le solicitaba a Pavic que cortara la transmisión.

No obstante, Paula no podía acceder a dicha petición, puesto que primero, el Sol le tapaba la visibilidad de la pantalla, por lo que no sabía dónde apretar para lograr finalizar el "live" y además, le dio un ataque incontrolable de risa.

"Vamos a chocar, mi amor, reme, vamos a chocar", sentenció la mujer, quien veía cómo Ríos movía y movía el remo para lograr salir del lugar lleno de desechos.

Mira el divertido momento

Todo sobre Famosos chilenos