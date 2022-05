"¡Eso sí que es moderno!": Mario Velasco contó que se va de vacaciones con su ex Carolina Mestrovic y su marido

20 may. 2022 - 14:00 hrs.

Son varios años los que llevan separados Mario Velasco y Carolina Mestrovic. Conocido es que la hija que tienen ambos, Julieta, está al cuidado de él en Chile, mientras ella reside en Estados Unidos por motivos laborales.

En el país norteamericano, Carolina rehizo su vida y se casó con el actor Jonathan Quintana, a quien conoció durante las grabaciones de una serie infantil que en la cual fue antagonista para Nickelodeon.

Todos juntos de vacaciones

Ad portas de que se vengan las vacaciones de invierno, Mario Velasco reveló una desconocida dinámica que tienen como familia, contando que se irán todos de vacaciones.

La declaración la hizo en un programa de Zona Latina, sorprendiendo a Raquel Argandoña, quien le preguntó a Velasco, "¿Te vas con tu ex? ¡Eso sí que es moderno!".

Además, el "anfibio" revelo que al viaje también se suma su hijo mayor, Matías, a modo de premio por haber logrado graduarse de derecho.

Argandoña, quien no podía creer lo que escuchaba, le preguntó cómo es que logró tener esta armonía familiar, recibiendo una certera respuesta de Mario.

"Cuando me separé de la Carola tuvimos problemas como todas las parejas, pero hoy en retrospectiva digo cuando uno realmente quiso a una persona, cuando se calman las aguas y pasa el tiempo, verla bien es espectacular. Y yo sé que ella a mí también me desea el bien a mí, que es algo importante, no puede ser solo para un lado", argumentó.

