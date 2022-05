"Yo me comprometo a declarar": Esta es la carta anónima que recibió la PDI tras la desaparición de Viviana Haeger

16 may. 2022 - 22:00 hrs.

Tras el exitoso estreno en Netflix de la serie chilena "42 Días en la Oscuridad", el país y la ciudad de Puerto Varas ha revivido la incertidumbre que significó la desaparición y posterior muerte de Viviana Haeger, la contadora cuyo cadáver apareció en la buhardilla de su vivienda en agosto de 2010.

Así como se muestra en la producción nacional, el responsable de su hallazgo fue su propio marido, Jaime Anguita. 42 días después de perderle el rastro a la víctima, el hombre logró lo que equipos de la Policía de Investigaciones (PDI) no pudieron, incluso habiendo buscado en el entretecho del hogar.

Debido a esta y otras insólitas negligencias, las pericias se tardaron más de lo esperado. La memoria de los testigos clave se debilitó con los años y, a pesar de que Anguita fue blanco de las sospechas desde un principio, las pruebas en su contra no fueron contundentes para culpabilizarlo del crimen.

A lo largo de esos 42 días, hubo episodios que marcaron el caso Haeger. Por ejemplo, en los inicios de la investigación, la PDI recibió una carta anónima que daba "información acerca de la señora desaparecida en Puerto Varas".

Ese escrito está retratado en el libro "Usted sabe quién. Notas sobre el homicidio de Viviana Haeger", del periodista y escritor Rodrigo Fluxá. Esa obra literaria es un extenso seguimiento y análisis a los protagonistas del caso, ideal para complementar la trama de la serie chilena.

¿Qué decía la carta anónima que recibió la PDI?

El emisor o emisora de la carta la envió a la Policía de Investigaciones de Puerto Varas mediante Correos de Chile. Ese documento tenía el siguiente escrito literal (incluyendo las faltas ortográficas y puntuales):

"Señores

Policia de investigaciones

Puerto Varas

Les escribo para dar información acerca de la señora desaparecida en puerto varas.

Yo trabajo en un motel de la zona y a esta señora la vehia con frecuencia en el motel, al principio cuando salio en las noticias no me preocupe porque pense que se habia ido con otra persona, pero ahora que escucho en las noticias me imagino que paso otra cosa.

Ella llegaba a veces en la mañana cerca de las 12 y otras veces en la noche. Pero varias veces se producian alegatos y hasta peleas la ultima vez les dije que pararan su escandalo o llamaria a los carabineros, de alli no llegaron ninca (nunca) mas esto fue ace 2 meses omenos un viernes.

Yo la conosco de vista a la señora y al hombre que iba con ella el llegaba en una camioneta negra alta de 4 puertas y al ultimo con una camioneta plomita de 4 puertas yo vivo hace años aquí en Llanquihue y la persona se que es de apellido Andrade y trabaja como dueño en la Copec de aquí. no quiero poner en problemas a nadie pero si de algo se puede ayudar es lo unico que les puedo decir. es que si es necesario declarar en su tiempo yo me comprometo adeclarar pero no antes porque tambien puede ser que esto sea solo una idea mia y no tenga nada que ver con lo que le paso a esta señora.

En vio esta carta a traves de correos de chile si alguien de alli la abre y lee esta carta agala llegar a los de investigaciones.

Señores de correos de chile

Entregar a la policia de investigaciones de puerto varas

Es muy urgente".

El análisis de la carta que hizo la policía

En su libro, Fluxá relata sus impresiones personales y el análisis del documento anónimo que llevó a cabo la policía. Los investigadores "fueron a Llanquihue y, de nuevo, no encontraron nada allá que calzara con los párrafos de la carta".

"Lo más interesante estaba en el papel mismo: no pudieron detectar una sola huella digital impresa encima, cuidado que no calzaba con la confusa redacción y desastrosa ortografía de la carta", indicó el periodista.

La policía estaba dividida: un grupo creía que los errores eran casi voluntarios y que había que leer entre líneas, casi como si fuera una enigmática película digna de Hollywood.

Después del análisis al documento, se determinó que la carta tenía tres ejes relevantes y Fluxá los expone:

"Apuntar a un sospechoso fuera de Puerto Varas, o sea, desviar nuevamente fuerza policial a otra ciudad". "Ponía énfasis en que Viviana Haeger tenía una doble vida, que incluía encuentros sexuales clandestinos (...) algo que Anguita sabía". "La tercera, la más difícil de identificar, que ampliaba el rango en la búsqueda de la camioneta que forzosamente se utilizó si es que Viviana Haeger había sido secuestrada".

Lo que contó Anguita sobre la infidelidad de Haeger

En las primeras declaraciones de Anguita frente a la policía, el hombre no mencionó que su entonces desaparecida esposa mantuvo una infidelidad años atrás. Algo que le reprocharon, porque en ese minuto no se tenía información y el dato de un segundo amorío podía ser clave.

Al ser consultado sobre la razón de no contar esos hechos, Anguita respondió que "ese detalle no le pareció relevante en el caso de la desaparición de su mujer", consigna el periodista en el libro.





"Y cuando le preguntaron si sabía quién era el hombre con quien Viviana estuvo casi medio año encontrándose a escondidas, dijo que no, que cuando ella finalmente le confesó su infidelidad, muy afligida, él eligió dar vuelta la página rápidamente y le pidió que no le dijera su nombre, para no alargar el asunto", agrega.

A su vez, Fluxá expone otra confesión del ahora viudo: "Muchos años antes, en el momento en que nacía su hija menor (Susan), él también había tenido una relación paralela, mientras hacía unos trabajos en Hornopirén, así que las cosas, de alguna forma, se habían empatado".

En el momento en que Viviana se enteró, Anguita relató que "fue un bache en el matrimonio, pero ambos lo habían logrado superar civilizadamente", añade el autor.

Como un intento por establecer alguna línea que respondiese qué pasó con Haeger, los detectives le preguntaron si la mujer de Hornopirén podría estar relacionada con la pérdida del rastro de la víctima, señalando su presunta participación en un secuestro de Viviana.

El marido contestó que "por un momento se le pasó por la cabeza, pero que realmente era imposible: ambos habían seguido sus caminos hacía muchos años, no le parecía tan relevante indagar por ahí".

