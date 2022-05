"Estoy tan triste": Cecilia Bolocco sufre imprevisto mientras realizaba live en Instagram

13 may. 2022 - 18:00 hrs.

La ex Miss Universo de 1987, Cecilia Bolocco, manifestó su tristeza en una de sus últimas transmisiones en su cuenta de Instagram, tras sufrir un imprevisto técnico.

Todo se dio en un "live" que hacía durante la noche del jueves 12 de mayo en su cuenta de Instagram, en el cual se encontraba promocionando la nueva edición de su perfume llamado "Cecilia Bolocco".

Todo sobre Cecilia Bolocco

"Estoy tan triste"

Ocurrió que al terminar su transmisión, Cecilia se dispuso a escribir un mensaje para dejarlo guardado en su perfil. Lamentablemente, se demoró mucho en escribir los detalles, por lo que la aplicación simplemente no la dejó enlazarlo a su perfil, eliminándolo para siempre.

Tras percatarse que su "live" original no quedó disponible, inició otro, el cual comenzó abordándolo con su voz conmocionada.

"Estoy transmitiendo y estoy tan triste. ¡Se me borró, se me borró mi directo! Y ahora no tengo a nadie", partió lamentándose la diva, quien luego explicó que su tardanza en poner los detalles del otro video se debió a que se desconcentró mimando a su hijo Máximo.

"Estaba con Máximo, le fui a dar unos besos, y le fui a preguntar qué foto de portada le gustaba más, y después me puse a escribir la descripción del aroma de mi perfume, y se me borró todo. Se me puso negra la pantalla y se me fue mi live", agregó.

"Qué angustia, es como que uno grabara un programa y lo va a subir y se apaga la tele, qué tragedia", se quejó, antes de pasar a promocionar su nueva fragancia.

Revisa la transmisión

Todo sobre Famosos chilenos