La ceremonia será en Italia: Pancha Merino revela el día en que se casará con Andrea Marocchino

12 may. 2022 - 17:00 hrs.

Hace unos meses, Francisca "Pancha" Merino reveló que "pisaría el palito" nuevamente, y que esta vez contraería matrimonio con Andrea Marocchino, su novio desde hace varios años.

Es importante recordar que Francisca Merino ya estuvo casada con el ingeniero comercial Claudio Labbe, de quien se separó en 2016 tras más de 15 años de relación, en la cual tuvo tres hijos: Dominic, Amanda y Chloé.

La fecha del matrimonio

En entrevista con LUN publicada durante este jueves 12 de mayo, la actriz comentó sobre los pormenores de su cumpleaños, celebrado el 9 de mayo, y reveló la fecha en la que espera dar el sí.

De acuerdo a sus dichos, el próximo 17 de agosto en Italia espera casarse con Andrea, y ya se encuentra actualmente en plenos preparativos para la ceremonia.

¿Quién es Andrea Marocchino?

El apellido Marocchino no es desconocido en el mundo del espectáculo. Andrea es hijo del empresario Luciano Marocchino (pareja de Marlen Olivari), quien está ligado al mundo de la moda y es dueño de una sociedad de exportación e importación de indumentaria femenina, negocio en el que también colabora el futuro esposo de Merino.

Además, es primo de Marcelo Marocchino, exchico reality que también participa del mundo de la moda como modelo y dueño de la marca Cielo Milano.

En el ámbito personal, Andrea mantuvo una larga relación con otra figura de televisión. Su primera novia conocida fue la exchica reality Gianella Marengo, con quien comenzó en 2012 y estuvieron juntos casi tres años.

Su historia de amor con "Pancha" Merino

El primer encuentro de la pareja fue poco común y su unión se debió a un gorro que le prestó la actriz al galán durante un evento de la Fórmula E en 2019.

"Fui regia, estupenda. De repente, un amigo saluda a un grupo de italianos, yo voy y saludo a todos. Alguien con acento italiano me dice 'qué lindo tu gorro', yo le dije 'te lo presto'", relató "Pancha" durante su participación en el programa "La Divina Comida".

Cuando quiso tener de vuelta su querido gorro proveniente de México, Merino le pidió al padre de su actual novio que lo llamara para la devolución, sin embargo, el encuentro no se dio hasta que comenzó el Festival de Viña, donde se reencontraron en la gala de dicho evento.

"De repente entra Andrea, y yo te juro que lo miré y como que me miró. Él siempre me dice que esa vez cuando me vio ahí, él entendió que él me gustaba y yo entendí que yo le gustaba. Y ahí empezamos a salir", dijo la chilena a CHV.

