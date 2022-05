"Me siento súper bien": Pancha Merino celebró sus 49 años con ceremonia llena de ritos ancestrales

12 may. 2022 - 11:00 hrs.

El pasado lunes 9 de mayo la actriz y panelista de televisión, Francisca "Pancha" Merino, celebró sus 49 años de vida, con una ceremonia llena de ritos simbólicos.

En conversación con LUN, de entrada, Merino aseveró que, "la verdad es que recibo mis 49 años, mucho mejor de lo que yo pensaba. Creía que a los 40 años iba a estar vieja, pero me siento súper, súper bien. Me siento vital, joven y tengo la vida que quiero".

Los 49 de "Pancha" Merino

La actriz reveló que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, y que incluso pronto contraerá matrimonio con su novio, Andrea Marrochino, quien estuvo presente en el cumpleaños y participó de los ritos, pese a que no es tan creyente de las ceremonias simbólicas.

Y es que en la fiesta, Merino aseveró que llamó a sus ancestros y les pidió "que me apoyaran y estuvieran conmigo. Fue muy lindo y para mí, era súper importante hacerlo con mis niños y con Andrea, a pesar de que él no es muy de esa onda. Recordé a mi papá, a mis abuelos, a todo mi linaje".

Como muchos lo hacen en su cumpleaños, "Pancha" aprovechó de hacer un repaso de su vida, y reconoció que tenía temor de llegar a esta edad sin sentirse "realizada".

"Mi mayor susto era estar sola, no estar realizada, lo típico. Una siempre se imagina catástrofes y eso es una pérdida de tiempo... si yo me pregunto cómo estoy ahora, pucha, estoy bien. Todos los sustos de décadas atrás no existen", aseveró.

El próximo 17 de agosto, "Pancha" Merino estará en Italia, puesto que contraerá matrimonio ese día con Andrea Marrochino, en una íntima ceremonia junto a sus familiares más cercanos.

