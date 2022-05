Respondió con todo ante las críticas: Flaviana Seeling en la polémica tras subir osadas fotos junto a su hija

10 may. 2022 - 11:00 hrs.

La modelo y bailarina brasileña Flaviana Seeling se encuentra en el centro de la polémica en redes sociales, luego que subiera una foto junto a su hija, Giuliana Borlando -de 18 años-, luciendo lencería.

Todo se dio en el contexto del Día de la Madre celebrado el pasado domingo 8 de mayo. Giuliana, para conmemorar a la brasileña, realizó un posteo en conjunto con Flaviana, junto a un emotivo mensaje.

"Feliz día madre. Te amo. Gracias por estar ahí en todo... siempre hemos sido partners en todo, lo bueno y lo malo. No sé qué sería de mí sin tu apoyo permanente e incondicional. Gracias por ser mi mamá", escribió la joven.

No obstante, el resultado no salió como lo esperaban. Ya que, si bien muchas personas elogiaron las palabras que Borlando tuvo para su mamá, a otros no les pareció que Flaviana luciera junto a su hija solo con ropa interior.

Las críticas a Flaviana

Entre algunos mensajes de apoyo, se pueden encontrar también críticas. Una de ellas se la escribió una seguidora, quien le redactó: "Qué pena, yo te seguí porque te encontraba súper centrada, pero con estas fotos no me gustaron, menos con tu hijita".

Seeling, lejos de quedarse callada, le respondió a la usuaria, dejando en claro que Giuliana ya es una mujer de 18 años que toma sus propias decisiones.

"Mi hija es mayor de edad y decide subir lo que ella quiera, mi vida. Hoy en día el mundo está tan cambiado que te entiendo. Te mando cariños", cerró.

