Met Gala 2022: Sophie Turner luce su segundo embarazo junto a Joe Jonas en la alfombra roja

02 may. 2022 - 23:55 hrs.

El mundo de las celebridades y la moda celebró la noche del lunes 2 de mayo la MET Gala 2022, un extravagante desfile de estrellas para el evento benéfico que retoma su versión tradicional luego de dos años de pandemia.

Una de las parejas de famosos que se transformó en una de las favoritas de la noche es la compuesta por el cantante Joe Jonas y la actriz Sophie Turner, quien lució su avanzado embarazo en la exclusiva alfombra roja.

Este año, el "dress code" es la continuación de la que se celebró el 2021 (hecha en dicho año en septiembre, excepcionalmente por el Covid-19), y tiene de nombre "In America: An Anthology of Fashion", que en español vendría siendo "En Estados Unidos: Una antología de la moda".

Para la ocasión, Sophie escogió un vestido negro traslúcido con brillantes y manga larga que dejaba ver su pancita. Su esposo, por su parte, optó por una versión más moderna y atrevida del tradicional esmoquin blanco. Ambos looks son de la marca Louis Vuitton.

Recordemos que hace solo unas semanas la pareja que confirmó que están esperando su segundo hijo en común tras seis años juntos y tres de matrimonio. La noticia llega un año después del nacimiento de Willa, su primera hija.

Revisa las imágenes

¿Qué es la MET Gala?

Muchas noticias se hacen sobre los looks de la MET Gala, pero pocos conocen de qué se trata el evento. La Gala del Museo Metropolitano de Arte (MET), de Nueva York, es un evento organizado por el Instituto del Vestido (Custome Institute), y tradicionalmente se celebra el primer lunes de mayo.

A este asisten celebridades y famosos de todas las áreas, y van vestidos al alero de una temática que cambia año tras año, lo que motiva la creatividad de los asistentes.

El director del MET explica que "esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos, y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan a algunas de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez".

