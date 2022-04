"Por eso se ve del tamaño de su esposa": La foto de Luis Fonsi con tacones que causa revuelo en Instagram

30 abr. 2022 - 13:00 hrs.

Águeda López causó furor en Instagram al compartir una foto de su esposo, Luis Fonsi, con tacones durante su asistencia a los pasados Latin AMAs 2022. La modelo española y el cantante puertorriqueño se han convertido en una de las parejas del momento.

Los padres de Mikaela y Rocco se lucieron durante su paso por la alfombra roja de los Latin American Music Awards. El boricua estaba nominado como mejor artista pop favorito del año junto a figuras como Camilo, Enrique Iglesias, Kali Uchis, Sebastián Yatra y Selena Gomez, quien se terminaría llevando el galardón.

Así lució Luis Fonsi con tacones

Con su apariencia física fitness, cabello rubio y una monumental estatura, a Águeda López no se le hizo difícil robar todas las miradas a su llegada a la pasada alfombra roja de los premios. Lo hizo de la mano junto a Luis Fonsi.

Ambos optaron por combinar sus atuendos en color plateado. La modelo lució un largo vestido de la diseñadora Giannina Azar, con transparencias y mangas exóticas que le dieron un toque más glamoroso.

Mientras que el puertorriqueño optó por un traje que combinó con una bufanda de pedrería alrededor del cuello y unos zapatos negros que no pasaron desapercibidos por el largo tacón que tenían.

Sin duda, Luis Fonsi no quiso quedar fuera de foco ante la belleza de la madre de sus hijos, y quizás esta fue la razón que lo llevó a aventurarse en esta tendencia que con los años ha quedado solo para mujeres.

“Tiene 15 pulgadas de tacón”

Las fotos de Luis Fonsi con tacones no pasaron desapercibida para los seguidores de la famosa pareja, quienes no dejaron de comentar el particular atuendo del intérprete de música pop.

“El va con tacones también”; “Fonsi tiene tacón por fuera y por dentro del zapato una plataforma por eso se ve del tamaño de su esposa”; “El Luis Fonsi con 15 pulgadas de tacón”, fueron algunas de las reacciones dejadas en el post.

