"Lo más bajo que puede caer un ser humano": Peka Parra responde con todo a seguidor que le dejó desubicados mensajes

No es ningún secreto que varias figuras del espectáculo nacional se enfrentan diariamente a desubicados comentarios en redes sociales. Una de las últimas en exponer este tipo de situaciones fue la actriz Ingrid Parra, quien dejó en evidencia los mensajes que recibió de un seguidor.

La comediante, quien hace algunos meses se convirtió por primera vez en madre, de una pequeña llamada Emma, compartió el desagradable momento en las stories de su cuenta de Instagram.

"¿Se podrá denunciar?"

“Vida de geisha, no le alcanzó para más”, “foto con el cheque”, “cuánto deja administrar bien el trasero”, decían los comentarios que escribió el sujeto en varias publicaciones de Ingrid, incluso en una en la que aparece con su hija.

Frente a esto, Parra no se quedó callada y manifestó su molestia: "Estos son los comentarios que tenemos que aguantar las mujeres que tratamos de compartir nuestra alegría. ¿Tenemos que aceptarlo? ¿Se podrá denunciar?", cuestionó en el post.

La influencer no se guardó nada y replicó: "A mí me pueden decir mil cosas y no me va a afectar... ¿pero tratar a mi hija de cheque? ¡Creo que es lo más bajo que puede caer un ser humano!".

"¡Ojalá que nadie contrate tus servicios! ¿Qué se puede esperar de una persona así? Gente de mierda", remató.

"No faltan las desubicadas"

No es primera vez que la humorista revela los crueles mensajes que le han enviado mediante la plataforma. Recientemente, publicó algunos pantallazos de las críticas que una usuaria le hizo sobre el físico con el cual quedó tras haber dado a luz.

"Tenías tan lindo físico antes de ser mamá", le señaló la internauta, respuesta que Peka subió como historia, sumando un emoji de una cara enojada y preguntando además la opinión a sus seguidoras ante dichos juicios.

"Solo agradecer la buena onda de todas las mujeres que me siguen en este Instagram. Se pasaron pa' buena onda. Sí, no faltan las desubicadas que todavía opinan sobre el cuerpo ajeno. A mí no me afecta el comentario para que sepan", indicó de entrada.

Luego se refirió a la internauta, a quien le dijo que "no te bloquee para que veas este mensaje, porque yo creo que uno se merece una disculpa igual. No me afecta, pero sí me gustaría que aprendieras a que uno no puede comentar el cuerpo de otra persona así".

