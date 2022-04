"Casi me mataron": Daniela Nicolás vivió tensa situación en el concierto de Metallica

28 abr. 2022 - 18:00 hrs.

La actriz y exaspirante al cetro del Miss Universo, Daniela Nicolás, fue una de las asistentes al histórico show que Metallica dio en Chile el miércoles 27 de abril y, pese a que lo pasó "increíble", también vivió una compleja situación.

Al momento de salir del Club Hípico, lugar donde se desarrolló el recital del grupo de metal estadounidense, conversó con Radio ADN dando sus impresiones del espectáculo que había presenciado.

"Me estaba muriendo"

Lo primero que dijo al periodista que la entrevistó fue que "el show estuvo increíble", y que al fin pudo cumplir un anhelado deseo que tenía desde hace años.

"Siempre había querido ver a Metallica en vivo, y fue una tremenda experiencia", añadió, agregando que los rockeros "tocaron casi todas mis canciones favoritas, solo faltó una".

Asimismo, alabó la calidad vocal de James Hetfield y compañía, asegurando que "suenan en vivo igual que en la radio (...) lo pasé demasiado bien".

Si bien lo pasó de lo mejor en el recital, también fue víctima de un incómodo momento ocurrido en la Cancha VIP, locación donde ella estaba ubicada.

"Casi me mataron, me estaba muriendo aplastada", reconoció la modelo, sumándose así a la serie de denuncias que en redes sociales realizaron los asistentes al recital, quienes acusaron a la productora de sobreventa de entradas, caos en la organización e, incluso, que las personas no respetaron su ubicación comprada.

Cabe destacar que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ya ofició a DG Medios, la productora a cargo del show, a responder a estas denuncias dentro del plazo de 10 días.

