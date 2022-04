Reapareció este 2022 en "El día menos pensado": Así luce hoy Eileen Aguilar, exparticipante de "La Granja"

29 abr. 2022 - 08:00 hrs.

Una de las participantes más queridas de "La Granja", reality show ambientado en el campo emitido en 2005, fue Eileen Aguilar. Con su personalidad logró encantar a los televidentes y también a los productores, quienes vieron una estrella en ascenso en ella.

Lo anterior porque, tras el fin del reality, Aguilar logró consagrarse como un rostro juvenil, conduciendo el espacio de dibujos animados "Cubox".

Eileen Aguilar en "Cubox"

Allí estuvo durante 5 años a cargo de las cápsulas y transiciones entre programas, consiguiendo un gran acercamiento con el público, sobre todo el infantil, que no se perdía de verla durante las mañanas del fin de semana.

Eileen, quien además es actriz de profesión, también tuvo pequeñas participaciones en diferentes teleseries de Canal 13 como "Veinteañero a los 40", entre otras.

Eileen Aguilar en "Veinteañero a los 40"

El presente de Eileen Aguilar

No obstante, la profesional de las comunicaciones quería darle un vuelco a su vida y, por lo mismo, optó por renunciar a la televisión para tomar nuevos aires.

"Quería viajar y vivir nuevas experiencias. Decía: ‘No puede ser solo esto’. Esos eran mis cuestionamientos en ese entonces y me generé la oportunidad y me fui a la vida", reveló el 2020 al medio Página 7.

Entre 2011 y 2014, cuando andaba deambulando por el mundo, "nos hicimos amigas con una catalana y generamos un taller de empoderamiento y crecimiento personal para mujeres, que también me sirvió para mi autocrecimiento. Hasta el día de hoy estoy en eso".

En Chile, actualmente se dedica a capacitar empresas, relacionando el crecimiento personal con las comunicaciones. "Es decir, cómo me comunico conmigo, con el resto, qué quiero expresar... y utilizo herramientas teatrales o de mi formación para llevarlo a cabo", explicó.

¿Volvería a la TV? La actriz afirma que sí, pero en proyectos más adultos y no de corte infantil como lo hizo durante años. "Me gustaría algo que fuera divertido (...) Cosas así me gustan, sin entrar en el drama o en el sensacionalismo. No me interesa eso", sentenció.

Si bien aseguró que su regreso lo haría en un proyecto "divertido", esta semana los más nostálgicos quedaron sorprendidos al verla participando en un capítulo de la serie de unitarios de terror, "El día menos pensado".

Así luce hoy Eileen Aguilar

