"Obligado a ahogar las penas solito": Así pasó la noche Marcianeke luego de lanzarse contra sus críticos

El cantante chileno Marcianeke, durante la madrugada de este jueves 28 de abril, subió una serie de historias a su cuenta de Instagram, en donde expone cómo pasó la noche.

En completa soledad, el intérprete de canciones como "¿Qué pasa?" y "Dímelo Má", subió una historia en donde aparece bebiendo cerveza mientras miraba videos de música en un gran televisor.

La fiesta de Marcianeke

"Obligado a ahogar las penas solito", escribió sobre la primera historia, mientras enfocaba la TV y una mesa llena de botellas de alcohol.

Luego subió otro clip en el cual está acompañado de un pequeño gato. En esa historia, Marcianeke canta "¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran para delante?", correspondiente a la canción de Nicky Jam y Daddy Yankee, "Dónde están las gatas".

Minutos después, posteó más historias en donde aparece un hombre, el que sería un amigo, del cual no quiso revelar su identidad.

Mira las historias de Marcianeke

La advertencia de Marcianeke

El cantante chileno Marcianeke, esta semana nuevamente usó sus redes sociales para emitir duros comentarios contra las personas que, durante las últimas semanas, le han enviado odiosos mensajes hacia él.

Sobre una imagen donde aparece fumando, partió redactando: "Calmado no más, toda esa gente que me tira mierda todos los días dañándome la mente, no piensan en los que tuvieron o tienen depresión severa".

"Toda esa mierda que tiran y comentarios que me dejan con tantas ganas de mandar todo a la mierda, se la van a tragar porque van a quedar locos. Estamos en silencio para que el éxito grite. Muchos piensan que estoy así de mal por las drogas, y no saben nada que es por culpa de sus comentarios", advirtió.

"No nací para caerle bien a todo el mundo, pero soy bueno hasta con el más mierda. Porque yo sé que el de arriba todo lo ve y hará que se vaya toda esta depresión y ansiedad que están ocasionando sus críticas", finalizó.

Revisa la historia

Historia de Marcianeke

