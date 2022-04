La nueva rutina laboral de Pancho Saavedra tras el nacimiento de Laura

27 abr. 2022 - 12:00 hrs.

Tener un hijo o una hija te cambia la vida para siempre. Bien lo sabe el comunicador Francisco "Pancho" Saavedra, quien hace algunas semanas reveló que se convirtió en padre junto a su pareja, Jorge Uribe, de una niña a la que bautizaron con el nombre Laura.

La rutina de Saavedra ahora cambió completamente tras la llegada de Laura a su vida, y tuvo que modificar sus horarios laborales para compatibilizar su rol de padre con el de conductor de televisión.

La nueva rutina de Pancho Saavedra

En conversación con LUN, Pancho explicó que con Jorge desde hace meses conversaron sobre la reorganización que tendrían sus vidas tras tomar la decisión de formar familia.

Luego que nació Laura, el canal en donde trabaja le dio 3 meses de posnatal. Cabe destacar que este beneficio no lo incluye la ley de matrimonio igualitario. "Yo he tenido suerte, pero hay muchos otros que no pueden optar y es necesario que se pula la ley por ellos", reclamó Saavedra.

Los meses de descanso terminan el próximo 3 de mayo, día en que vuelve a rodar su programa donde visita Chile. El momento en que se separe de Laura, reconoció que lo tiene bastante acongojado.

"Estoy enamorado de mi hija y no sé, se me aprieta la guata de solo pensar que la tendré que dejar. Sé que va a estar súper bien cuidada, pero es la primera vez que trabajo teniendo que dejarla por días", reveló.

De todas formas, aclaró que en adelante, junto a su canal y la producción, cambió las condiciones para hacer su programa de aquí en adelante.

"Antes de Laura podía pasar dos semanas grabando de lunes a jueves, o lo que se necesitara en realidad. Para este ciclo lo vamos a hacer de lunes a jueves, semana por medio, así estoy más tiempo con mi hija", contó, y además aseguró que grabará menos episodios.

A futuro, cuando Laura esté más grande, Pancho no descarta que su retoña lo pueda acompañar, "sin salir en cámara, claro. Quizás cuando mi niña crezca viajemos juntos", cerró.

