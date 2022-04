Lucero revela el secreto para lucir joven a sus 52 años: "Me gusta dormir con todo muy oscuro"

24 abr. 2022 - 19:00 hrs.

Natural y espontánea como siempre, la cantante mexicana Lucero apareció en su cama y habló sobre sus secretos para verse siempre joven, asegurando que algo que siempre le ha funcionado es dormir mucho y en completa oscuridad.

La intérprete de “Electricidad” estuvo como invitada en el programa de YouTube "En la cama con..." conducido por Alberto Peláez y mostró también su espacio íntimo.

La exesposa de Manuel Mijares y madre de Lucerito y José Manuel Mijares confesó que nunca ha tenido problemas para conciliar el sueño. Sin embargo, tiene algunos rituales que le han funcionado bien.

Así es la cama de Lucero

En la entrevista de poco más de 30 minutos, Lucero apareció en el interior de su habitación. La cantante tiene una recámara diseñada con aspecto minimalista y en tonos sobrios como el blanco, negro y marrones.

La cantante, que lució con poco maquillaje y vestimenta casual, aseguró que su cama es como un lugar sagrado.

“A mí me gusta mucho dormir bien y la cama es un lugar muy propio, muy íntimo, muy de cada quien”, aseguró.

La protagonista de “Soy tu dueña”, además, dijo ser afortunada porque nunca ha tenido problemas para conciliar el sueño.

“Si yo me acuesto, me duermo. Me gusta dormir 12 horas, pero si duermo menos, tampoco hay problemas porque me acostumbré a dormir lo que se pueda dormir”, dijo.

Los rituales que la ayudan a mantenerse bella

Aunque se confiesa adicta a las series, Lucero dijo que no está acostumbrada a dormir con la televisión encendida y que además prefiere las cortinas que no permiten que se cuele ningún tipo de luz, sobre todo durante las mañanas.

“Tengo que apagar la tele antes de dormir. Tiene que estar todo muy oscurito”, dijo. La artista asume que quizás esta sea una de las rutinas que le han permitido conservarse.

“Trato de no cenar muy pesado. No tomo café porque no me gusta, pero no hay nada que me quite el sueño. Tengo buen metabolismo y buena piel... Yo creo que es porque duermo mucho y por mi genética”, dijo en tono de broma.

“La novia de América” también reveló que entre una pijama sexy y una cómoda prefiere la segunda opción. “Me gustan más las que tienen agujeros, la pijama tiene que ser con algo que te sientas a gusto para dormir cómoda”, dijo.

